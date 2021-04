No se vale abandono a pescadores; "los vamos a defender": Mario Zamora

MAZATLÁN.- Como gobernador, Mario Zamora Gastélum saldrá a las calles en defensa de las necesidades del sector pesquero, aseguró el candidato de la alianza "Va por Sinaloa", durante un encuentro con pescadores, armadores, líderes de cooperativas y empacadoras, celebrado en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil en Mazatlán, donde la queja generalizada es el abandono, el atraso y la desatención del gobierno federal.

A temprana hora, Mario Zamora Gastélum, visitó el muelle pesquero, donde atraca una flota de 380 barcos camaroneros, que dan trabajo a alrededor de 5 mil pescadores, donde expuso que comparte la lucha de los hombres del mar, señalando que, "no se vale que estén aquí todos los barcos parados, no se vale que no nos den las condiciones igual de competir".

Agustín González compartió que los pescadores de alta mar, son los más olvidados y con la eliminación de todos los apoyos al sector el gobierno federal quien "nos dio el tiro de gracia".

En ese sentido, explicó ante estos recortes, tuvieron que salir muchas veces a las calles a defender sus intereses, entre estos el subsidio al diésel marino y lamentó que ante este panorama, miles de pescadores se quedaron sin salir a altamar.

No hay necesidad de eso, aquí la pesca está ahorita en una situación difícil económica... el sector pesquero está abandonado, aquí se ocupa el diesel competitivo... cuándo vamos a competir la pesca de México con otros países, nunca porque al sector pesquero no lo quieren apoyar

A su vez, Ricardo Michel Luna, ex presidente de la Unión de Armadores de Litoral del Pacífico Mexicano, recordó que Mario Zamora Gastélum, fue el único senador de la República, que subió a tribuna a defender a la pesca.

En cambio, afirmó, el aspirante a gobernador de Morena, jamás los atendió y los dejó esperando por más de 14 horas para poder ser atendidos.

"Les pido que apoyemos a Mario, porque Mario se va a comprometer con el sector pesquero, va a ser un gestor permanente para que esta fuente de empleo no se vaya al carajo como está ahorita", dijo.

En ese marco, Mario Zamora cuestionó qué gobernador quieren para Sinaloa, uno que los dejó 14 horas esperando, que nunca subió a tribuna para defenderlos, o uno que cada vez que pudo, votó en contra para quitarle recursos a los sinaloenses.

"El otro señor no los va a defender ni va a alzar la voz ni nada, como no lo ha hecho nunca, necesitamos un gobernador que esté con ustedes, que se la juegue con ustedes. Palabra de sinaloense que les voy a cumplir, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes, el presidente de la Unión de Armadores de Litoral del Pacífico Mexicano, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez; el presidente de CANAINPESCA, Humberto Becerra Batista; Jaime Osuna Magaña, representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera de Mazatlán, y los candidatos de la alianza "Va por Sinaloa".

