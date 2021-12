"No sé qué vamos a cenar": aumento de precios amenaza las fiestas decembrinas

El aumento de precios durante este año en Baja California, el cuarto estado con la mayor inflación en México, está amenazando las fiestas decembrinas para familias como la de Blanca Esthela Granados que apenas tiene para medio satisfacer sus necesidades básicas.

"La comida subió toda. Yo tengo 60 años, trabajo vendiendo pulseras y he batallado como no se imagina. Ahora sí que no sé qué vamos a cenar porque no hay dinero", dice.

PUEDES LEER: Se rinden en Navidad ante el Niño Florero, tradición que va ganando más adeptos

Blanca ofrece sus pulseras tejidas entre los autos que se forman en la garita Tijuana-San Ysidro, pero sus ventas han caído de 300 o 400 pesos diarios, hasta apenas un poco más de 100 pesos.



Su esposo, de oficio albañil, no tiene trabajo porque la temporada de construcción se detuvo a causa de las celebraciones de fin de año y se reactivará hasta los primeros meses del 2022.

Pero la pareja de adultos mayores, además de garantizar su sustento, tiene que alimentar a cuatro nietos en edad escolar y a dos abuelos.

Por eso Blanca, a pesar de las dificultades para caminar a causa de un accidente de trabajo hace cinco años en el aeropuerto de Tijuana, donde dice que "se lavaron las manos", sale todos los días a las calles frías y lluviosas.

Esta vez encontró una mesa donde el gobierno municipal entregaba a personas vulnerables una piñata y un par de bolsas con dulces.

"Esto es lo que va a ser mi Navidad", dice la abuela que piensa en sus nietos y se le quiebra la voz cuando habla de sus limitaciones para garantizarles educación. "Me duele decir, ¿pero qué haces?".

Este día solo lleva con ella una moneda de 10 pesos, insuficiente hasta para pagar el transporte público de regreso a su casa en La Gloria, una humilde colonia asentada al Sur de Tijuana en la zona limítrofe con Playas de Rosarito.

Porque vivir entre la dinámica Tijuana y aquel turístico municipio costero no tiene nada de reconfortante.

Ismael Plascencia, director de la facultad de Contaduría y Administración de la UABC y presidente del Colegio Estatal de Economistas, dice que en la zona metropolitana de Tijuana alrededor del 14% de los hogares están en la misma situación que el de Blanca.

Están en el rango de la pobreza con 6 mil pesos o menos al mes para cubrir servicios, alimentos y vestido.

En una encuesta realizada a 572 hogares el académico encontró que solo 1 de cada 5 no ha resentido el aumento de precios, mientras que el resto se dijeron "seriamente afectados".

"Están sustituyendo la compra de ropa porque no les alcanza y están destinando más parte de su recurso al tema de la alimentación y servicios básicos", dice Ismael Plascencia.

Las verduras, la electricidad y el pollo están entre los principales aumentos del último reporte del Inegi sobre la inflación publicado este mes de diciembre.

La distancia de este estado con el centro del país, donde llegan los alimentos de las regiones productoras antes de su traslado, aumenta todavía más su costo para los fronterizos, explica el presidente del Colegio de economistas de Baja California.

Blanca lo sufre porque si antes gastaba 600 pesos para su despensa, ahora tiene que destinar mil y prioriza la compra de productos como arroz, papas, frijol, tortillas y huevo, no la carne.

"Porque o comes carne, o pagas agua", comenta.

LA INFLACIÓN FRONTERIZA

Ismael Plascencia dice que además de la lejanía con el centro del país, en esta frontera los precios aumentaron por encima del promedio nacional a causa de los cheques que el gobierno norteamericano entregó para hacer frente a la contingencia por el coronavirus.

"Muchos estadounidenses o mexicoamericanos, con ciudadanía, etcétera, vienen aquí y gastan. Esto presiona".

Y no solo presiona el costo de los alimentos, agrega, sino que la circulación de esos dólares también provoca un aumento en el costo de la vivienda ya sea para adquisición o renta.

300 o 400 dólares mensuales por algún pequeño y lejano departamento, hasta más de mil dólares por una casa, resultan una atractiva oferta para los que huyen de la inflación en Estados Unidos, pero se encuentra lejos de los habitantes locales que ganan pesos.

"Hay dos tipos de economía: la que está dinamizada por los que vienen de Estados Unidos a consumir, y que reactiva la economía como en el sector gastronómico, etc., y por otro lado la economía que queda aislada de este tema. Esos son los que están sufriendo más", subraya el especialista.

Y aunque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), aprobó un aumento de más del 20% al salario mínimo en la frontera norte a partir del 2022, Ismael Plascencia detalla que en Tijuana esto apenas aliviará las apretadas finanzas familiares del 55% de la Población Económicamente Activa (PEA).

"Es como un mejoralito, un paliativo para que recuperen un poquito los trabajadores", dice el director de la facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),



Y para Blanca ni siquiera eso porque está en el 45% restante de la población que no es asalariada

La expectativa, adelanta Plascencia, es que el aumento de precios en México continúe durante el primer trimestre del próximo año.

Eso quiere decir que en el hogar de Blanca las carencias solo seguirán creciendo, por eso, mostrando la tarjeta que la identifica como una persona con discapacidad pide que al menos las autoridades retiren de las garitas a quienes fingen para pedir dádivas.

Porque hay viajeros que en lugar de comprar a quienes venden sus productos como ella, piensan que hacen un acto de caridad con esas personas.

"Yo ahorita tengo mucha fe, ahora sí que te sales con la fe, pero eso no nos ayuda mientras haya tanta gente gandalla", comenta Blanca Esthela.

(djh)