No sé en qué momento se perdió el miedo al contagio en BC: Salud

TIJUANA.- El coronavirus ya cobró más de 3 mil 200 vidas en Baja California, más de 17 mil 600 personas han dado positivo y más de 10 mil 500 han logrado vencer la enfermedad, según datos oficiales de la Secretaría de Salud que encabeza Alonso Pérez Rico.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

El gobierno federal tiene al estado en semáforo epidemiológico naranja, pero la decisión de la administración estatal morenista ha sido mantener el rojo mientras la movilidad en las calles sigue en aumento.

Cuestionado constantemente por los saldos, el secretario de Salud defiende el Modelo Centinela implementado para enfrentar la emergencia sanitaria y deja ver que percibe una crítica injusta o desproporcionada.

"Me molesta que pongan en duda una estrategia que, si no es la más perfecta que hay, es la que tenemos y tenemos que salir así", dice sentado en una oficina tapizada de pizarrones con números, listas y estadísticas entrevistado por La Silla Rota.

Secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico (Foto: Facebook)

Es una sala de juntas en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria No.2 en Tijuana, y Pérez Rico dice que es el "cuarto de guerra" contra el covid-19.

Es una de las primeras entrevistas exclusivas que concede a casi seis meses de que inició la pandemia en el estado, donde la primera ola de contagios todavía no termina.

"No queremos llegar a verde y luego regresarnos a rojo la siguiente semana. Queremos reactivar nuestra economía de forma gradual. Respetamos 100% el semáforo nacional y sus cuatro indicadores, pero al final de cuentas, en ningún lugar de esas métricas viene ¿cuánta movilidad tienes entre la comunidad de San Diego y Baja California? ¿Cuántos turistas visitan todos los fines de semana? Es un caso completamente diferente".

"Al momento que te mides con métricos que no ven la totalidad de lo que está pasando en tu estado, es peligroso. Es seguir una línea que no es tu realidad", afirma.

¿Estamos estirando el rojo para que sean más breves las últimas etapas?

"Así es, y no nada más eso. Precisamente para cuidar las actividades que hemos `aperturado´. Para cuidar a nuestros pacientes, para evitar que se mueran más bajacalifornianos. Para cuidar a nuestra área médica que tenemos seis meses desgastándola.

Hospital General en Tijuana (Cuartoscuro)

La última cifra de contagios entre personal del sector salud que ha hecho pública la Secretaría de Pérez Rico es del 7 septiembre: sumaban 778 médicos, 1,321 enfermeras y mil 270 profesionistas de apoyo con una prueba positiva, además de 34 decesos.

"En ningún lugar del manual te dice cómo vas a manejar las aperturas", agrega el secretario.

Más tarde mostrará en su computadora una gráfica que desciende, pero es seguida por una serie de altibajos. Es el comportamiento de los casos confirmados en Tijuana, y cada incremento corresponde a la reapertura de alguna actividad, explica.

¿Le molesta que cuestionen sus cifras?



"No, para nada. Lo que no me ha parecido es que digan: `hay más´ o `hay menos´. ¿De dónde los sacan? Si hay más, dígannos de dónde los están ponderando para ponderarlo también y mejorar nuestras decisiones. Si hay menos digan dónde están. Nunca me voy a enojar que me cuestionen los datos, eso es normal, porque siempre tengo área de mejorar. Lo que no estoy de acuerdo es que, por querer tener una diferencia de opinión, creen duda en la población, que de por sí es difícil para nosotros convencerla de lo que está pasando", responde.

El inicio de la reapertura

Desde junio que terminó el confinamiento han vuelto a la actividad algunas plazas comerciales, restaurantes, maquiladoras y otros espacios.

También regresaron escenas como las del transportepúblico a reventar de pasajeros, lo que ha convertido los camiones y taxis en uno de los principales sitios de contagio en esta ciudad, la más poblada del estado con alrededor de dos millones de habitantes.

Reapertura de bares y restaurantes en Baja California (Cuartoscuro)

El secretario dice que el objetivo es que Tijuana, Ensenada y Mexicali no pasen de 100 casos activos cada uno, pero este 7 de septiembre las cifras hablaban de 211,98 y 135 respectivamente.

Con lo aprendido sobre la pandemia, ¿hoy cambiaría alguna de las decisiones que tomó?

"Seguramente hubiéramos, que no está en la facultad entera del estado, disminuido la movilidad más".

"No sé en qué momento se perdió el miedo, pero eso no ha cambiado, está exactamente igual. Casi casi, salgo todos los días a rogarles que no hagan fiestas, que cuiden a los adultos mayores y que no abramos más situaciones de las que tenemos permitidas, pero ahorita las personas ya no perciben esto", dice.

Baja California tiene un promedio de 18.1 muertes diarias desde que inició la pandemia a finales de marzo, y la estadística actualizada hasta el 30 de agosto lo ubica como el quinto estado con más defunciones del país.

Hospital General en Tijuana (Cuartoscuro)

Pero el secretario asegura que bajará en la lista rebasado por los estados vecinos, pues la parte más difícil de la pandemia fue a finales de abril y principios de mayo, lo que otros estados no han atravesado.

"Baja California fue de los primeros tres lugares de todo: casos acumulados y muertes, por los primeros cuatro meses. Éramos cuestionados, tenía los hospitales llenos. Al final de cuentas todos los estados nos vamos a tener que medir en base a la población que tenemos. Incidencia por 100 mil habitantes es la correcta, y muertes por millón de habitantes. No vamos a estar ni en los primeros diez estados ni en más número de casos ni en más número de muertes", asegura.

¿Y realmente nunca faltaron camas ni ventiladores?

"No, la verdad las proyecciones para los pacientes de covid cuando los entubábamos, lo que nos habían dicho es que el promedio de estancia hospitalaria era de 21 días. Nunca fue así. Hay pacientes que no duraban al tercer, cuarto día. La gran mayoría de los pacientes que estamos entubando ahorita, no ganan la batalla. Tenemos una letalidad de pacientes entubados de 75%, 80%".

"Ya podemos predecir: este paciente no hay forma de que lo podamos sacar. Lo mantenemos con la esperanza de que ellos mismos se desinflamen, se mantengan vivos con los esteroides", añade.

Alertan por segunda ola de contagios

Con este respiro en los hospitales, el secretario anunció que preparan la reconversión del Hospital General de Tijuana para retomar las atenciones que detuvieron con motivo de la pandemia.

Pero no parece tan sencillo porque no han dicho a dónde serían enviados los pacientes covid que siguen recibiendo atención médica, y Alonso Pérez Rico afirma con toda naturalidad que vendrá una segunda ola de contagios en el estado, aunque no la espera con la misma intensidad.

Hospital General en Tijuana (Cuartoscuro)

¿Qué va a pasar entonces si no tenemos el hospital para recibir a los nuevos enfermos?

"Eso es algo que me mantiene despierto todas las noches. Buscar el momento en que reconvertimos. Para mí lo más seguro, es decir: ese hospital se queda en covid hasta que salga la vacuna. Pero castigo a todos los no covid".

"No todo es covid", menciona.

Y efectivamente no todo es covid, al grado que el mismo Pérez Rico se ha convertido además del responsable de la salud de los bajacalifornianos, en un actor político.

Las aspiraciones políticas tras la pandemia

Antes de conceder esta entrevista, el médico con licencia en su plaza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya había sido promovido por el gobernador Jaime Bonilla como un posible sucesor cuando termine su mandato de dos años.

El rostro para la candidatura de Morena todavía está en el aire, y entre los diversos nombres de quienes se promueven para pelear esa posición para el 2021, no había aparecido el del secretario de salud.

¿Hasta dónde reconoce haberse convertido en un actor político?

"No considero que sea un actor político, ese no es mi ámbito. Yo le agradezco muchísimo al gobernador Jaime Bonilla que me haya considerado de esa forma, pero no soy demagogo, lo mío es salud y en eso me he enfocado", responde.

Días después el mismo Bonilla Valdez lo usó en una de sus transmisiones en redes sociales para poner en duda la salud mental del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador, y posteriormente el secretario fue acusado por presuntamente haber recibido "moches" mientras estuvo en el IMSS.

"Ya me habían comentado muchas personas que así es esto, así es la política. Primero no les creía, luego no lo entendía, y ahorita no soy demagogo, pero como aprendo de ellos", comentó luego de verse envuelto en la polémicas.