No se concretaría mercado para ambulantes en gobierno de Tellería

Yolanda Tellería Beltrán, presidenta municipal de, planteó la posibilidad de que en su administración no se concrete la edificación de unpara los comerciantes ambulantes agremiados a la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh).

Sin embargo, Tellería Beltrán dijo que elaún está en la gestión de recursos para dicho proyecto, aunque agregó que hasta el momento no hay un predio para la edificación del mismo y tampoco apoyo del gobierno estatal.

"No hemos tenido suerte, ustedes saben que los recursos han estado muy limitados".

Asimismo, puntualizó que la construcción delfue un compromiso que pactó con cinco organizaciones de comerciantes, más no la que lidera "El Perro" Pelcastre.

"Ely Óscar no ha firmado ningún convenio, no hemos tenido ninguna firma entre nosotros (...) yo realmente no reconozco (el convenio)".