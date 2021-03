"No sé cómo ni cuándo, pero tengo que encontrarte": madre de Fátima

OAXACA.- "No sé cómo ni cuándo, pero tengo que encontrarte". Las palabras son de Lucy Moreno, madre de Fátima Palacios Moreno, quien el 2 de marzo de 2020 fue desaparecida.

Hasta este momento -asegura- las pruebas de ADN realizadas a los restos encontrados en una fosa clandestina de Tuxtepec no confirman que correspondan a la joven, por tanto, la esperanza de hallarla continúa encendida.

"Hoy tiene ya un año que no se de ti, no hay ADN, no hay restos, no hay ninguna señal, sólo le pido al Altísimo que tenga misericordia de esta madre y este padre, que ya se acabe esta angustia, pido igual Justicia, no sé cuándo, ni cómo, pero tengo que encontrarte", escribió en su muro en Facebook en donde constantemente solicita seguir compartiendo la imagen de Fátima, entonces de 18 años de edad.

La joven había acudido a una cita de trabajo contactada a través de internet por una persona llamada Julio Pulido. Bajo la oferta de un ingreso seguro como empleada de mostrador en una ferretería, Fátima tomó un taxi y siguió las instrucciones del sujeto. Aquella fue la última vez que su familia la vio.

Tres meses después, la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca informó del hallazgo de una fosa clandestina en la podrían encontrarse los restos de Fátima, Casandra, Itzel o Isabel, otras jóvenes más a quienes desaparecieron por esos meses.

En un primer momento la familia de Fátima aceptó como verdad el que el cuerpo estuviera enterrado en esa fosa clandestina a la que las autoridades llegaron por confesión de Omar B.G. actualmente detenido.

Sin pruebas que les fueran convincentes, Lucy Moreno, decidió no dar carpetazo a la búsqueda y seguir hasta encontrar a su hija.

"Les pido a todas (os) los que vean esta publicación aparte que lo compartan, también eleven una oración por ella y por todos los desaparecidos, hoy especialmente por Fátima Palacios Moreno, quien este martes cumplió un año de haber desaparecido y hasta la fecha las autoridades no han cumplido su promesa de encontrarla".

La desaparición de mujeres sigue siendo una constante. De manera reiterada la Dirección de Personas No Localizadas de la Fiscalía, emite fichas de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas. Desde el 31 de agosto de 2018, Oaxaca tiene Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres debido al alto grado de delitos que atentan contra su integridad y su derecho a una vida libre de violencia, sin embargo los índices no han ido a la baja.