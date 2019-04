''No sabemos si algún día nos vamos a curar el dolor en ese hospital''

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 31/03/2019 08:14 p.m.

"No sabemos si algún día nos vamos a curar un dolor en ese hospital; quién sabe", dice don Jorge García Aguilar, a 50 metros del edificio acéfalo, que debería de dar consulta externa, urgencias, cirugía y tococirugía, pero tiene tres años en que sólo está el esqueleto, sin equipar.

En 2015, cuando tenía cinco años de que el entonces gobernador Miguel Osorio Chong había prometido construir el Hospital Regional de Zimapán, Hidalgo –que continuó su sucesor, Francisco Olvera Ruiz–, un dolor se extendió por todo el vientre de don Jorge, un hombre de 52 años que ha hecho toda su vida en este municipio; primero fue fiebre baja y punzadas alrededor del ombligo; sin embargo, el malestar se agravó tanto hasta hincharse todo el estómago, tener náuseas y vómito. Fue cuando supo que le podía reventar el apéndice.

"Anduvimos buscando mi hermano y yo a ver en donde me iban a meter. Fuimos a un particular y el particular nos dijo: ´yo le voy a dar una inyección para que se estabilice´, pero, dice, no puede amanecerle con ese dolor, porque se le revienta la apéndice y vienen las complicaciones.

"Si tienes seguro, dijo el doctor, llévenselo al seguro (cuya clínica está en Zimapán), pero le dijimos el porqué no me habían atendido en el seguro: era sábado en la tarde; no había médico de emergencia ni nada. Entonces dijo: ´es que si se lo llevan a Ixmiquilpan va a pasar lo mismo, se lo van a llevar a Pachuca, porque en Ixmiquilpan no hay capacidad de atención´. Mi destino era Pachuca", adonde, asegura, no hubiera llegado sin que se reventara el órgano, "pero me operaron aquí, en particular. Me salió en 17 mil pesos".

Don Jorge trabaja en una gasera a 50 metros del nosocomio inoperante, uno de dos –el segundo está en Metztitlán– que el gobierno de Francisco Olvera, actual presidente del PRI en la Ciudad de México, dejó sin equipar, sólo con la construcción, además de la Unidad Médica de Atención a la Gestación y el Neonato, en Huichapan, y los centros de salud de Huejutla y Dr. Jesús del Rosal, en Pachuca.

"Elefantitos blancos" los denominó el mandatario Omar Fayad, también priista, quien expresó durante la entrega de pólizas de seguro popular en agosto de 2017 –aun en la administración de Enrique Peña Nieto– que el sector salud que heredó es un "verdadero desmadre".





Este hospital se empezó al término del mandato de (Miguel) Osorio Chong. Uf, ¡la fiesta que se hizo con lo del hospital! De ahí pasaron, me parece que seis años de gobierno de Paco Olvera. De este cuate, Omar Fayad, creo que van dos años. Ya son ocho años y el hospital, año con año, que le están metiendo dinero y están trabajando y que ahora sí para tal fecha, y así se la llevan", comentó don Jorge.





Aunque el monto de inversión fue testado de las dos mamparas en que dicen: "Aquí se construye y equipa Hospital de 12 camas en Zimapán (1era etapa)", el fideicomiso mediante el cual fue edificado refiere que de 2013 a 2018 fueron aprobados 157 millones 533 mil 182 pesos. El gobierno anterior afirmaba que los beneficiarios serían 35 mil 565 habitantes, mas no ha dado ninguna consulta.

"Afecta demasiado (que la obra esté sin equipar e inoperante), porque cuando no se llegan a tener los servicios aquí en Zimapán nos mandan hasta Ixmiquilpan, y se tarda más; es como una hora", dice Juan Antonio un joven que tiene once años de vivir en este municipio. Si no es aquí en Ixmiquilpan, tendrían que trasladarse a Pachuca o a Tula; a Pachuca son aproximadamente dos horas o dos horas y media; a Tula, igual, dos horas y media, yéndose rápido", añade doña Lucia, quien trabaja en comercios aledaños a la comunidad de Remedios, donde está en nosocomio que, afirma, comenzaron a pintar hace dos días.

De que afecte, pues sí afecta, porque es un dinero invertido que no es dinero del gobierno, es dinero de todos, y ahí está únicamente estancado, ora sí que sin que nosotros le encontremos solución. Le digo: alguna emergencia, hasta Ixmiquilpan. Se ha comentado, no he conocido alguna, pero yo tengo aquí 18 años trabajando, y que sí, algunas personas o se han agravado más o han fallecido por lo mismo de que el camino está retiradito", contó Jorge Aguilar.





"El seguro de aquí, híjole, de veras qué servicio. Nosotros que estamos asegurados preferimos ir, pagar a un particular, a que te atienda el seguro, porque es un servicio, en parte porque hay gente", dice don Jorge, quien reconoce que el nosocomio está sobresaturado por la demanda de consulta en la región de la Sierra Gorda, además de que, asegura por los testimonios de usuarios, tiene desabasto de medicamentos.

"Si llegas de urgencias, si hay (médicos y espacio) sí te atienden, pero si no... tiene uno que buscarle, pero de que afecta que no esté el hospital (de Zimapán), pues si afecta, porque con este camino ir a Ixmiquilpan, y ni qué decir ir a Querétaro, que más o menos vienen siendo unas dos horas o tres horas, en el mero Querétaro (la ciudad). Ora sí que yo prefiero gastar dinero que no tengo, pero tampoco me voy a estar arriesgando o arriesgar a mi esposa que es la que depende de mí", remarcó el hombre originario de la comunidad de Lázaro Cárdenas Remedios, que todos los días observa el edificio vacío, resguardado por dos vigilantes que no permiten el acceso por instrucción de una empresa que, aseguran, se llama Red Clínica, la cual, añaden, tiene bajo resguardo la construcción.

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó a La Silla Rota que los dos centros de salud, de Huejutla y Pachuca, de los que recibió obra, pero no equipamiento, ya operan, en tanto que los tres nosocomios restantes ya fueron concluidos, aunque esperan recursos federales para que funcionen. El único autorizado para dar a conocer el dinero invertido en todos, así como el que se requiere para que atiendan pacientes, es el titular de esta dependencia, Marco Antonio Escamilla, a quien se le requirieron los datos; sin embargo, no hubo respuesta.

