"No quiero ser parte de las estadísticas de feminicidio"; funcionaria denuncia acoso sexual

OAXACA, Oaxaca.- Atemorizada por la serie de abusos a los que ha sido sujeta, Grisel Méndez Santos, trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), denunció al director de Recursos Humanos, Benito Santiago Vázquez por violencia de género.

Por su parte, la dependencia emitió un boletín donde abren las puertas a las instancias correspondientes para que realicen las investigaciones necesarias y deslinden responsabilidades.

La trabajadora de base, Santiago Vázquez relató que el pasado 13 de noviembre de 2018, cuando se encontraba tomando asistencia en la Unidad de Secundarias Generales fue interceptada por Santiago Vázquez, quien presuntamente le acarició los senos y la entrepierna.

"Era la primera vez que hacía eso, pero ya me acosaba desde antes, yo corrí asustada, pero él me alcanzó y me dijo que no dijera nada porque tenía influencias con el gobernador".

La trabajadora denunció la actitud ante su jefa de la Unidad, Lizbeth Luna Alvarado, pero en respuesta fue intimidada con el jurídico, señalada y hostigada laboralmente.

En su desesperación acudió a interponer una denuncia por abuso sexual ante la Fiscalía General de Justicia y una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos contra su jefa. "Ahí empezó mi calvario, desde ese día me siguen en mi auto cuando voy con mis hijas, me molestan en mi casa, me insultan. No voy a callar, tengo que hablar por aquellas mujeres que hemos sufrido acoso sin ser atendidas".

Actualmente Grisel se encuentra sin centro de trabajo; y el director de Recursos Humanos está suspendido temporalmente, según informó el IEEPO.

"Tal parece que sí soy la que tiene que andar huyendo y estar escondida, hago un llamado al gobernador y su esposa para que intervenga en esta situación de violencia y no es posible que sigan esas actitudes dese el mismo gobierno".

Agregó "no quiero ser parte de las estadísticas de feminicidio, si algo me llega a pasar hago culpable al contador y a la titular de Unidad de Educación Secundaria porque ya no soporto está situación".

Esta misma tarde el IEEPO emitió un comunicado en el que se manifiestan abiertos a cualquier investigación, y que son respetuosos de las mujeres y sus derechos.

"Explica Derechos Humanos del IEEPO situación de trabajadora que presentó denuncia

Ante la denuncia en medios de comunicación hecha por la servidora pública G.M.S., la Directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Marlene Aldeco Reyes Retana ofreció todas las facilidades para que las instancias respectivas realicen las indagatorias correspondientes y deslinden responsabilidades.

En el IEEPO hay una política incluyente, de equidad hacia las mujeres y de respeto en todos los niveles educativos, así como dentro de la comunidad escolar, para propiciar entornos que van encaminados a erradicar cualquier tipo de violencia de género.

Sobre la situación laboral de G.S.M, explicó que la información que se tiene es que la servidora pública, al tener una plaza de docente, fue asignada a una institución educativa de su nivel, con la finalidad de que cumpla con su obligación de estar frente a grupo como lo establece su clave.

En este sentido, indicó que el servidor público señalado, se encuentra temporalmente separado de sus funciones, para facilitar las investigaciones de las instancias competentes."

mvf