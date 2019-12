No queremos chivos expiatorios, dicen los LeBarón sobre detenidos

Tras la reunión de ayer de la familia LeBarón con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte del gabinete de seguridad para conocer los avances en el caso, Adrián y Julián LeBarón, están agradecidos que el gobierno ''no les dio atole con el dedo'', lo que sí les dio fue la promesa de que van a capturar a los responsables del ataque donde murieron tres mujeres y seis niños.

Puedes leer: Caen varios implicados en masacre LeBarón, confirma FGR

Sobre el informe de la investigación, el presidente y su gabinete de seguridad ''no nos dijeron más de lo que ya sabíamos en la noticias''.

''Aunque fue hallado el celular de una la cámara, lo rastrearon y encontraron al dueño. Y luego manifestaron que el video sí tiene al ataque'', detallaron los LeBarón.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adrián LeBarón habló de la supuesta intervención de Estados Unidos en México que pidieron, aclarando que no quieren eso, sino lo que se busca es una colaboración con el país vecino.

''Lo que pasa es que me acusan de que quiero la intervención y yo no quiero intervención, yo prefiero el término colaboración y la quiero llevar a las últimas consecuencias. Si creen que yo estoy pidiendo intervención, pues no'', dijo.

Adrián y Julián LeBarón señalaron que el encuentro con el gobierno federal sirvió también para dar una señal de que no estamos contra el presidente, pero es nuestra obligación exigir que el gobierno cumpla en garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Sobre la detención de tres personas involucradas en el ataque a las familias LeBarón y Langford, el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, Julián mencionó que, si se comprueba que los detenidos por su supuesta participación en la masacre de su familia son inocentes, estarán de su lado.

''No queremos chivos expiatorios, pero si tienen las pruebas ... nosotros vamos a estar señalando a todas las personas que los están defendiendo también''.

"Tengo amigos en Janos que me hablaron ayer y me comentaron que se llevaron a los chavos que no son delincuentes. Yo los conozco; no tenemos amistad larga, pero sí los conozco, uno fue el comisariado ejidal. Es lo que dicen ellos, que son inocentes, y nosotros estamos diciendo que vamos a estar del lado de ellos si son. Eso de tener presuntos culpables, yo creo que somos enemigos mortales de la sospecha porque es lo que nos tiene donde estamos".

Los LeBarón informaron que la próxima reunión con el presidente para conocer avances de la investigación será a inicios de 2020, en Sonora.

Con información de Radio Fórmula

kach