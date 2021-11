"No puede haber autodefensas, eso no es legal": lanza gobernador de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla anunció el desarme de todos los grupos armados en la entidad, incluidos las llamadas autodefensas.

"Cualquier grupo armado fuera de la ley no puede (operar). Ahora tratan de clamufajear o de decir ´es que somos autodefensas´, no, no existe el término ni el concepto de autodefensa en la ley", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

"No puede haber autodefensas, eso no es legal", agregó el mandatario estatal, de acuerdo con información de Azucena Uresti en Milenio.

Ramírez Bebolla detalló que este tipo de grupos deben ser desarmados, lo que correspondería a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "De ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Eso que quede claro", dijo.

En los últimos meses se han registrado distintos enfrentamientos en regiones de Michoacán entre grupos del crimen organizado, autodefensas y elementos del ejército, por la disputa del territorio para el trasiego y cultivo de drogas.

#AzucenaxMilenio | En #Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el desarme de los llamados "grupos de autodefensa" pic.twitter.com/RsMjuwbVD2 — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2021

El pasado 4 de noviembre familiares de Ángel Gutiérrez Aguilar, " El Kiro ", uno de los tres principales fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán , informaron que el ganadero falleció en la cabecera municipal de Tepalcatepec .





(djh)