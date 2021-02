No permitan otro feminicidio: familia de Zayra, desaparecida en Oaxaca

Les pedimos por el amor de Dios, que si alguien sabe de ella se comuniquen con nosotros, necesitamos saber de ella, queremos que pronto regrese a casa. Por favor, que se toquen el corazón, ella es madre soltera y tiene dos niños. Ella no sería capaz de dejar a sus hijos por irse a otro lado. Que no le hagan daño por los niños que aún la están esperando en casa, se los pedimos por la tranquilidad de toda la familia, de mi madre que está destrozada al no saber de ella”, indicó Selene