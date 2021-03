"No nos llegó encuesta": acusan imposición de candidato en Chihuahua

No me lo van a creer, el senador es , ni mas ni menos, que el traidor de @DrRamonEnriquez el mismo que juro no traicionar estando en @MovCiudadanoMX y tiempo después se fue a @PartidoMorenaMx !!!! Aquí la prueba de su falta de palabra ???? https://t.co/zf2LCGxgOa pic.twitter.com/rOZ3cLFyqU