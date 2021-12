"No nos ha apoyado nadie, ni Derechos Humanos": familiar de migrante accidentada

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Mientras algunos familiares sufren porque les han puesto una serie de "trabas" para reconocer a sus posibles migrantes difuntos en las morgues, otros son ignorados a las afueras de los hospitales, en espera de la recuperación de sus seres queridos que, el pasado jueves, vieron rotos sus sueños de llegar a Estados Unidos tras el accidente en el tractocamión en el que viajaban en su paso por Chiapas.

Uno de los casos es el de Pedro Chocoj, quien desde el domingo pasado salió de Nebaj, El Quiché, Guatemala, para buscar a su cuñada Juana Bernal en hospitales, anfiteatros o en la misma Cruz Roja, pues era una de los cerca de 160 migrantes que viajaban hacinados en la caja de esa pesada "unidad".

A las afueras del Hospital General "Dr. Belisario Domínguez Palencia", de esta ciudad tuxtleca, sentado sobre un cartón, a ras de piso, lamenta que ella esté grave, por un golpe fuerte en la cabeza, y hasta el momento no hayan recibido el respaldo de nadie, ni de Derechos Humanos.

(Fotografía: Christian González)

Lo que le consuela, es que Juana ha mostrado mejoría, según los médicos, quienes aseguran que este viernes será sometida a una cirugía. "No sabemos qué va pasar", dijo el comerciante, quien afirma que se enteraron de este incidente el viernes pasado, a través de redes sociales.

Juana Bernal tiene 23 años de edad, y su objetivo era seguir a su madre, quien desde hace como año y medio se estableció en Estados Unidos para darle una mejor vida no solo a ella, sino a otras tres hermanas, todas menores de edad, "labora en un restaurante, pero le ha costado juntar más dinero".

Para Pedro, es lamentable que, a casi una semana del accidente, no tengan información suficiente sobre lo que ocurrió, o si a Juana le otorgarían una visa, como lo prometió el propio gobierno. "El Consulado de Guatemala según dejó un número de teléfono a mi suegro, pero no pasa nada".

Él advierte que se siente cansado, y lo peor: el dinero les comienza a escasear, por lo que requieren del apoyo de las autoridades.

(Fotografía: Christian González)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), ha destinado visas humanitarias a 17 personas migrantes que ya fueron dadas de alta en hospitales de Chiapas. Del total, 15 son guatemaltecas, una colombiana y otra más de República Dominicana.

PRUEBA DE ADN

Nicolasa Guarcas Gabriel se ha topado también con muchos obstáculos, pues a pesar de que su hijo Richard Leví Ordóñez Guarcas podría estar muerto, tras una fotografía que le mostraron por teléfono celular, no le permiten ingresar al Semefo, ni a hospitales, para reconocerlo.

La mujer, junto a su padre Juan Guarcas, está en Tuxtla Gutiérrez desde la semana pasada; salieron de la aldea Panatzán, municipio de Santa Apolonia, Guatemala, para iniciar la búsqueda, pero el agotamiento físico y mental es cada vez mayor.

(Fotografía: Christian González)

Este jueves, a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR), su enojo fue más evidente, debido a que ahora le piden hacer una prueba de ADN para comparar con el cadáver más parecido a Richard, y con ello darle un diagnóstico, pero no sabe hasta cuándo.

Nicolasa está segura de que su hijo está en la morgue, pues hay una característica clave en sus dientes, "pero ahora me sacaron sangre, no sé cuántos días tardará, exijo al gobierno de Guatemala que me ayude, porque no se trata de un animal, es un ser humano".

Como lo informó La Silla Rota, su hijo de 17 años de edad, quien estudiaba el bachillerato, se subió al tráiler que lo llevaría al sueño americano, y por ello dio 15 mil quetzales de adelanto al "pollero".

