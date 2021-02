“No me podía dar el lujo de darme por vencida": Dafne recupera su vida

“No me podía dar el lujo de darme por vencida; se me venía a la mente mi hija”, eran las palabras de esperanza que mantuvo Dafne en su cabeza, durante los tres años que estuvo presa en un reclusorio de San Juan del Río, por tener un parto fortuito.

La joven de 28 años, sin saber que estaba embarazada, había sido sentenciada a 16 años de prisión, acusada de homicidio calificado por la muerte de su bebé recién nacida en la tienda departamental Liverpool en ese municipio de Querétaro.

Dafne McPherson Veroz, originaria del Estado de México, tenía ya cinco años residiendo en el estado de Querétaro cuando ocurrieron los hechos.

Ella trabajaba en la tienda departamental y estudiaba la carrera de Psicopedagogía, la cual tuvo que abandonar luego de las acusaciones que se le hicieron y que no pudieron ser comprobadas por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las autoridades la acusaron de asesinar a su bebé recién nacida, cuando ella, sin saber que estaba embarazada tuvo un parto fortuito el 18 de febrero de 2015. Es decir, su bebé nació cuando fue al baño.

"Yo traía cólicos, le hablé a la enfermera, pero nunca me contestó en su extensión y sentí como se me rompió como una liga dentro del estómago y me dieron muchas ganas de ir al baño. No me dio ni tiempo de sentarme cuando sentí que se cayó algo y me recliné, empecé a sentir que sangraba, a marearme, me senté, volteé al ver y era un bebé", relató en entrevista con La Silla Rota.

Dafne no sabía que estaba embarazada porque padece hipotiroidismo, por lo que los síntomas de la enfermedad no le permitían distinguir los signos de un embarazo.

Tras ser privada de su libertad por tres años, Dafne logró salir de la cárcel el pasado miércoles 23 de enero. Hoy está feliz, ya se encuentra con su familia y con su hija pequeña, que quedó al cuidado de sus padres.

“Fue una experiencia dura. Fue algo muy duro, algo muy difícil, la separación de mi hija, de mi familia, la vivencia de estar ahí adentro. El primer tiempo de estar ahí adentro sí ha sido muy difícil, pero pues también con una experiencia de vida”, dijo Dafne a La Silla Rota.

“Cuando me dieron la sentencia lo vi todo perdido, pero desde que entró Karla (su abogada) en mi defensa, nunca perdí la esperanza, estaba muy confiada de que en algún momento iba a salir”.

Ante las dificultes que representaba estar lejos de su familia, sin recursos para pagar el juicio y las violaciones contantes a sus derechos durante el proceso, Dafne nunca perdió la esperanza de que se le hiciera justicia.

“Al principio la adaptación fue difícil, pero yo no me pude dar el lujo de decir: ya no puedo, porque empezaba a pensar eso y se me venía a la mente mi hija”.

Durante el juicio, Dafne explica que siempre se vio el favoritismo hacia el lado que la inculpaba. Además, su abogada también denunció violaciones en el proceso con perspectiva de género.

La defensa de Dafne exigirá una disculpa pública para Dafne por parte de las autoridades y además una indemnización económica para la reparación del daño moral, pues la familia de Dafne ni si quiera tenía los recursos necesarios para pagar el juicio.

“Hubo un momento en que le pidieron dinero a mis papás. Es difícil porque mis papas se deshicieron de todo lo que tenían, del patrimonio, para poder salir adelante con la defensa”.

Dafne no tuvo ninguna ayuda económica de parte de ninguna institución.

Este miércoles un juez de Justicia Penal de San Juan del Río determinó la absolución del delito calificado que se le imputó a Dafne.

“Hoy soy una persona más fuerte, más segura, quiero seguir estudiando, terminar mi carrera buscar un trabajo, a volver a salir adelante a sacar adelante a mi hija y espero poder ayudar a alguien más”, dice en la entrevista.

Sin embargo, Dafne sabe que no es fácil volver a la vida que tenía.

“Yo sé que no va a ser fácil salir adelante, pero espero que no me juzguen por haber estado en ese lugar, porque yo no tuve la culpa de lo que pasó. Espero que pueda volver a iniciar y salir adelante y no me pongan trabajas para conseguir un trabajo”.

Como una enseñanza de vida, Dafne da un mensaje a las mujeres que, igual que ella, son inculpadas por el delito de aborto, cuando muchas veces es imprevisto.

“No se den por vencidas y luchen por su libertad. Espero que mi caso les pueda servir para que puedan salir adelante”.

Además, habló sobre la importancia que tendría la despenalización del aborto en México.

“Cada quien es responsable de su cuerpo, pero también hay veces que no es provocado y no nos pueden juzgar por algo que nosotras no provocamos. Se debe despenalizar”

En cuanto a las autoridades, exhorto a que hagan bien su trabajo, que investiguen, porque muchas veces son injustamente las que estamos ahí adentro”, concluyó.

