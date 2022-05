"No me dejaron subir a mi vuelo", acusa diputado discriminación por discapacidad

CD. VICTORIA.- La línea aérea Aeroméxico discrimino al diputado Marco Gallegos Galván (Morena) por presentar problemas de discapacidad y le negaron abordar el vuelo en el aeropuerto de Tampico para viajar a la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales el diputado local denunció que la empresa aérea mexicana le negó el servicio debido a que para su desplazamiento usa silla de ruedas al tener discapacidad en ambas piernas.

Mencionó que los trabajadores de Aeroméxico en el aeropuerto "Francisco Javier Mina" de Tampico, argumentaron que en este aeropuerto no existe infraestructura para que los pasajeros con discapacidad puedan llegar cómodamente hasta los aviones o descender de estos.

En este aeropuerto, que es el que tiene más movimiento en Tamaulipas, no existen rampas, los llamados gusanos. Para abordar el avión los pasajeros deben usar una escalerilla, lo cual es un problema para quienes usan sillas de ruedas.

El legislador de Morena adquirió un boleto en el vuelo 2417 de Aeroméxico que salió de Tampico a la Ciudad de México a las 6:10 horas de este miércoles .

(Foto: Twitter/@Betoprietoh)

De acuerdo al diputado el personal de Aeroméxico argumentó que no estaban preparados para que pudiera abordar el vuelo.

"Que si la lluvia, que si la hora, que ya iban 3 sillas, que si no les avise que soy discapacitado, que si compre un servicio básico, es lo que vivimos todos los días en México las personas con discapacidad, lamentable Aeroméxico pero no me dejaron subir a mi vuelo", denunció.

A su vez el diputado local Humberto Prieto dijo "discrimina a las personas. No dejaron subir al diputado porque usa silla de ruedas. Que ya no tenían ese servicio para ellos. ¿Cómo qué no tenían servicio para "ellos"? Terrible lo que acaba de hacer esta aerolínea".

Gallegos Galván es el único diputado con discapacidad motriz en la actual legislatura de Tamaulipas, situación que no le ha impedido desempeñarse como legislador.

Además es ingeniero Industrial y de Sistemas con maestría y dirige la empresa "Soporte y Mantenimiento IT". Fue regidor en el Ayuntamiento de Matamoros en dos periodos consecutivos, del 2016 al 2020.

