''No me busquen, yo solito me entrego'': El Bronco

MONTERREY.- A unas horas de concluir su administración, con su peculiar lenguaje, Jaime Rodríguez "El Bronco'', dijo que al terminar su administración el próximo domingo el solito se entrega a los fiscales.

Y es que el gobernador acudió a la toma de protesta del Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas en la que estuvieron también como invitados tres fiscales, a los que les manifestó que no lo busquen cuando concluya pues él solo se entregaría.

"Tres fiscales tenemos aquí, no me vayan a andar buscando, ¿eh?. Yo solito me entrego, como dice, ríndete, Juan Menchaca, como dice la canción", dijo El Bronco.

En el evento a la media noche estuvieron Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General del Estado; Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción, y Gilberto de Hoyos Koloffon, Fiscal en Delitos Electorales.

En su mensaje el gobernador que entrega la gubernatura la noche del domingo próximo a su sucesor Samuel García, dice que lo que más ha disfrutado es la alcaldía cuando fue edil en el municipio de García.

"Cuando he platicado con Samuel le he dicho que la parte más importante de mi vida ha sido ser presidente municipal, es la autoridad más cercana a la ciudadanía".

En su mensaje, Colosio habló de combatir la corrupción: "Seamos osados, demostremos que un gobierno honrado es posible, que aquí y ahora le cerramos la puerta al influyentismo y a la corrupción".

Es momento de recuperar aquello que fuimos perdiendo en el camino por malos gobiernos y decepciones, añadió.

Expuso que su propósito es claro: unir a la ciudadanía y a su Gobierno para volver a ser una sola comunidad, para trabajar en equipo.

Desde este 30 de septiembre se dieron los cambios en los 51 municipios de Nuevo León.

El domingo por la noche, asume la gubernatura Samuel García Sepúlveda.

kach