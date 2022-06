"No mandan ni una despensa", Samuel García acusa falta de ayuda de otros estados

"Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie", expuso el gobernador. (Archivo)

MONTERREY. - El gobernador Samuel García mostró molestia de que ningún Estado ayude a Nuevo León en estos momentos críticos y "no mandan una chingada despensa ".

TAMBIÉN LEE: ESTALLIDOS SOCIALES E ONGOBERNABILIDAD, LO QUE SIGUE EN NL POR FALTA DE AGUA, ADVIERTEN

Sin embargo, aclaró: "No los ocupamos, porque aquí sacamos debajo de las piedras el agua", dijo durante una gira de trabajo en el municipio de General Terán, a unos 80 kilómetros al sur de Monterrey.

García Sepúlveda mostró su inconformidad porque no hay ayuda de otras entidades en estos momentos de crisis por el agua.

(Foto especial)

"Los regios, los neoleoneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre", indicó.

"Nos dicen codos y somos los que más ponemos, y siempre al pie del cañón", enfatizó en su molestia.

"Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie. Y les digo algo: no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie los neoleoneses", aclaró.

MEDIDAS DE SU GOBIERNO CONTRA LA CRISIS DE AGUA

El gobernador habló también sobre las acciones que su gobierno realiza para enfrentar el problema de la crisis del agua, y reiteró que continúa la búsqueda de tomas clandestinas de agua.

En el evento en esa región citrícola firmó un convenio con regantes de la región que aportarán dos días al mes de sus derechos del Río Pilón para la zona metropolitana de Monterrey, un equivalente a mil litros por segundo aproximadamente.

(djh)