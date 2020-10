No les voy a cobrar, pero hasta nos deben: AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los gobernadores de la Alianza Federalista y expuso que no les debe nada del presupuesto que les corresponde por ley y que incluso ellos le deben una parte del pago de impuestos, sin embargo, dijo que no lo dice porque tenga intención de cobrarles esos recursos sino para aclarar su postura sobre este conflicto.

"No vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se les entregaron todos los que por ley les corresponden, de no ser así que enseñen pruebas si las tienen", lanzó el presidente en conferencia mañanera.

"Hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos, en muchos estados", agregó López Obrador.

Por otra parte, dijo que es bueno que consulten a la gente sobre el tema del pacto fiscal, sin embargo, consideró importante aclarar que si los gobernadores quieren romper el pacto federal es un asunto de una reforma constitucional y no uno que deban tratar con el Presidente.

Recalcó que ellos solos no pueden tomar la decisión de salirse del pacto federal, sino que requieren una reforma constitucional y achacó que este es un tema electoral con el que quieren ganar votos acusando al presidente.

Después, los invitó a "que dejen la protección y los aviones, hay medidas de austeridad;" luego, los felicitó por hacer una consulta ciudadana, solo pidió que se le informe bien al pueblo de la situación y, para rematar, dejó en claro que no se les entregarán los recursos que se dan a la gente a través de los programas del bienestar: "no queremos intermediarios, y no es por desconfiar... muchos de ellos estaban en contra de las pensiones a adultos mayores, de ayudar al pueblo, es un tema electoral".

Finalmente, mostró la portada de Reforma ante petición de los reporteros, donde destacó que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ya se reconcilió con el diario de circulación nacional al salir destacado en la nota principal donde se alude al pleito de AMLO y los gobernadores.

ALIANCISTAS CHOCAN CON GOBERNADORES DE MORENA

Mientras los mandatarios de la Alianza Federalista preguntan a sus ciudadanos si apoyarían la consulta para romper el Pacto Federal, los gobernadores de Morena acusan a sus pares de estar desesperados por "dificultades electorales" rumbo a 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores de la Alianza Federalista que le preguntaran a los ciudadanos si quieren que se rompa el Pacto Federal, de manera sorpresiva los mandatarios le tomaron la palabra y ya advirtieron que alistarán consultas ciudadanas, ahora, sus pares de Morena salieron en la defensa de López Obrador llamando "desesperados por atención" a los aliancistas.

En La Silla Rota te explicamos paso a paso el choque entre los gobernadores de Alianza Federalista y los mandatarios de Morena.

AMLO ENCIENDE LA LLAMA Y ALIANCISTAS LE TOMAN LA PALABRA

"Si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera de este martes ante la amenaza de los gobernadores de la Alianza Federalista de terminar con el Pacto Federal.

#EnLaMañanera No hay posibilidad de que se rompa el Pacto Federal, pues tendría que aprobarse una reforma en el Congreso que conducirá a controversias que tendría que resolver la Suprema Corte, indicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/nj0MMwxBda — La Silla Rota (@lasillarota) October 27, 2020

Las palabras del presidente fueron la chispa que inició una serie de respuestas por parte de los mandatario de oposición, quienes uno a uno le tomaron la palabra y anunciaron que realizarán consultas populares, muy usadas por el gobierno de López Obrador, para definir el futuro del Pacto Federal

El primero en responder fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que comenzará las gestiones para realizar una consulta popular.

"Tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República: en Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta, a partir de este momento, para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco, para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación".

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo. pic.twitter.com/YqeYjhXT8L — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

Le vamos a preguntar a los ciudadanos si quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vinos el día de hoy

Tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Les hicimos una pregunta a las ganaderas y ganaderos de Jalisco. Checa esto: pic.twitter.com/i8pBQCFINO — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, pronto se sumó a las consultas ciudadanas.

"Le tomamos la palabra, también haremos una consulta para saber si los ciudadanos quieren que Coahuila salga del pacto fiscal y que pueda recuperar los recursos que pone generosamente a la nación", respondió Riquelme Solís.

El mandatario coahuilense señaló que el pacto fiscal es necesario también para el crecimiento de otros estados que no producen tanto, como Coahuila, "pero si el tema es una consulta, pues le entramos, vamos a ver qué opinan los ciudadanos y vamos a ver cuál es el resultado y también a mano alzada si quiere".

No vamos a permitir abusos. Estamos dispuestos a dialogar y trabajar de manera coordinada; de lo contrario, estamos preparados para emprender la batalla legal y política, que podría ser el inicio del rompimiento del #PactoFederal con graves consecuencias para el país. pic.twitter.com/ZRH0ay37xf — Miguel Riquelme (@mrikelme) October 26, 2020

"Vamos a tomarle la palabra, yo le estoy diciendo ahorita, a Manuel González (Secretario General de Gobierno) que cheque si podemos hacer una consulta constitucional el día de la elección", comentó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Vemos que el Presidente está cerrado y no quiere escuchar

De acuerdo al gobernador, pedirá a los diputados que se arme la consulta y adelantó que por lo pronto le hará como el presidente que a donde quiera que va hace consulta.

Voy a pedirle al Congreso y a la Comisión Estatal Electoral que la armemos y se decida si seguimos aportando a la Federación o qué hacemos, y por lo pronto haré lo que él hace: a las reuniones a las que vaya voy a consultar así como le hace él, a mano alzada

El gobernador solicitó a su equipo jurídico analizar si es posible realizarla en forma paralela a las elecciones del 2021 a pesar de que cerró el plazo para solicitar este tipo de ejercicios y, si no, preguntará en actos públicos para que la gente se exprese a mano alzada como hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?#SomosNuevoLeón — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) October 27, 2020

Los gobernadores panistas Martín Orozco, de Aguascalientes, y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, hicieron su consulta directamente en las redes sociales.

Esta tarde consulto a los aguascalentenses.

¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros? — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) October 27, 2020

"Vamos a defender el federalismo y la democracia de México, porque están en peligro", advirtió Sinhué. "Hoy no es el gobernador el que habla, sino aquellos sectores que están siendo afectados por los recortes federales", señaló Orozco.

Ante la declaración del Presidente, les pregunto:

¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden? — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 27, 2020

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. dijo que el mandatario federal no reconoce que quienes forman la República son los estados y que Tamaulipas es uno muy importante.

No ha querido entender que quien forma esta República son los estados y Tamaulipas juega un papel muy importante

Recordó que Tamaulipas es el segundo estado que más dinero aporta a las arcas federales y que aun así es uno de los que menos reciben de regreso en obra pública, educación, apoyo a los jóvenes y a las micro, pequeña y mediana empresas, después de una reforma fiscal que nada benefició a los Tamaulipecos.

"Anteriormente de cada 100 pesos recaudaba y enviaba Tamaulipas a la Federación se regresaban 49 pesos y ahora sólo se regresan 14, algo muy injusto que no permite el crecimiento".

Reiteré mi determinación de continuar defendiendo el presupuesto para #Tamaulipas, así como el agua que corresponde a nuestros productores agrícolas del Distrito de Riego 025. Somos de las entidades más productivas del país y no permitiremos más afectaciones. pic.twitter.com/SNvmQYnHDX — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 26, 2020

En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, apoyó la respuesta de sus compañeros de la Alianza Federalista.

"Se me hace una respuesta fuera de contexto, cuando se señala que él no recibe Gobernadores, que esos los recibe Hacienda, para empezar, recibir a los Gobernadores es un mandato constitucional está obligado por Constitución de la ley a hablar con los Gobernadores y escucharlos, es como si yo les dijera que no recibo a los presidentes municipales porque pongo en riesgo la investidura del gobernador, es un contrasentido", señaló.

En Michoacán le tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_ y realizaremos una consulta para ver qué piensan los ciudadanos del trato que da la federación a estados y municipios. pic.twitter.com/mLzSqurPyN — Silvano Aureoles (@Silvano_A) October 27, 2020

Los priistas Ignacio Peralta, de Colima, y José Rosas Aispuro, de Durango, cerraron filas con los aliancistas.

"Preferimos el diálogo que la confrontación, pero si es necesaria la confrontación lo haremos para defender nuestros derechos", advirtió Peralta. "Estamos listos para acompañar a la federación en el esfuerzo de garantizar que, en todo el país, cada peso sea bien contado", dijo Rosas Aispuro.

ESTÁN DESESPERADOS POR DIFICULTADES ELECTORALES, RESPONDEN MORENISTA

Tras el cierre de filas de la Alianza Federalista, los siete gobernadores de Morena, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; Miguel Barbosa, de Puebla; Jaime Bonilla, de Baja California; Rutilio Cruz Escandón, de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Adán Augusto López, de Tabasco; y Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; respondieron.

En un desplegado, los gobernadores de Morena acusaron a los aliancistas de llevar acabo una "acción desesperada" por "llamar la atención" ante las "dificultades electorales" que tienen para 2021.

"Entendemos que la dificultad electoral que enfrentan en sus estados por las elecciones del 2021 los lleve a una desesperada acción por llamar la atención", comienza el comunicado.

Calificaron su insistencia por romper el Pacto Federal de "irresponsable" e "inconstitucional" en contra de la "unidad en la adversidad" que ha vivido México en momentos como el actual, por lo que los llamaron a "serenarse".

"No solo es irresponsable, sino inconstitucional llamar a acciones legales para romper un pacto federal establecido en la Constitución", señala.

"La distribución de los recursos económicos a los estados requiere el reconocimiento de las desigualdades regionales y de una estrategia económica solidaria que elimine dichas preferencias [...] el crecimiento económico del Norte no puede significar la pauperización del sureste, todo lo contrario, la distribución de las riquezas es indispensable para el desarrollo del país sin que nadie se quede rezagado", señala el documento.