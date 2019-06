¡"No les embona ningún chile!": secretario de Salud a reporteros

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 05/06/2019 01:24 p.m.

BOCA DEL RÍO.- ¡"No les embona ningún chile!", dijo a reporteros el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, cuando le preguntaron sobre las anomalías en la compra de medicamentos en la administración del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

El funcionario daba rueda de prensa en la ciudad de Coatzacoalcos para dar a conocer un programa que consiste en brindar jornadas de salud a trabajadores de los medios de comunicación, en ese municipio.

Al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, algunos periodistas insistieron en que explicara la compra de medicinas a una de las compañías de Carlos Lomelí Bolaños, delegado del gobierno federal en Jalisco.

Lo anterior, generó la molestia del secretario que pidió a los comunicadores ser responsables y resaltar las cosas positivas que estaban haciendo en su área.

"Espérenos compañeros, tenemos que usar el español bien, yo nunca dije mentiras, fue un show montado, que es muy diferente", dijo referente a la compra de 36 millones de pesos que hicieron en este gobierno.

el pueblo necesitaba medicamentos, quizás muchos de sus familiares necesitaban medicamentos, no había medicamentos y con toda razón estaba la demanda popular. Llegan los benditos medicamentos y ahora ¿A dónde los compró? La verdad, como ciudadanos yo lo diría: híjole, no les embona ni un chile

Ramos Alor pidió a reporteros recordar que muchos son padres y madres de familia, por eso deben dejar a un lado los compromisos personales que tengan, y vean el sentido social que tienen.

"Si yo voy a la tienda de doña Petra y el frijol y el arroz está ofertado barato, yo voy y lo compro, no sé quién se lo vendió. Yo lo que quiero es el producto de calidad y oportuno".

En el 2017, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, dijo a un grupo de reporteros que "ningún chile les embonaba", luego de la detención de los ex gobernadores, Javier Duarte de Ochoa y Tomás Yarrington.

Las crónicas de ese entonces relatan que el entonces mandatario priista dijo: no hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos".

