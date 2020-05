"No le temo al covid, sino a que el feminicida de mi hija quede libre"

Tuxtla Gutiérrez (La Silla Rota).- Más que miedo a la pandemia por la covid-19, a Maricruz Velasco Nájera le desespera que la justicia por el feminicidio de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco aún no llegue, a más de año y medio de ese suceso que, sin duda, le cambió la vida no solo a ella, sino a toda su familia.

"No le temo al coronavirus, le temo a que el feminicida de mi hija quede libre", externa en entrevista con La Silla Rota una de las cientos o miles de madres chiapanecas que se tienen que "tragar el dolor" para no desfallecer en esa lucha, o para soportar incluso las displicencias o "amenazas" de las autoridades con las que se topan.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Aunque Marvin "N" está en prisión, la incertidumbre se apodera de su paciencia porque, en primer lugar, el imputado no recibe una sentencia condenatoria, y lo más triste: quienes se encargan de impartir justicia en el estado sureño aún se rehúsan a reconocer que se trató de un feminicidio. "No lo quieren aceptar como tal, sino como un homicidio culposo", ataja la joven mamá.

Otra de las piedras en el zapato ha sido esta pandemia, pues desde que comenzó la fase 1, o al menos cuando a ella le tocaba presentar más pruebas o testigos (a mediados de marzo) las puertas de los juzgados y del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 donde tiene que presentarlas, están cerradas.

Doña Maricruz observa el retrato de su "niña", como la llama, colocado en un altar del cuarto que ocupaba la joven que hoy cumpliría 23 años de edad. No puede contener las lágrimas, y cuando pareciera que se le quebrará la voz, toma fuerza: "El mejor regalo que me pueden dar como madre, y aunque sé que ya nada me la devuelve, es que el o los malditos que me quitaron a mi hija, paguen por lo que hicieron".

En 2020, 26 feminicidios en Chiapas: ONG

De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, en lo que va de este año se han registrado cerca de 66 muertes violentas, de las cuales al menos 26 se tratarían de feminicidios. En 2019, hubo 199 decesos violentos, de los cuales 84 se tipificaron como feminicidios.

Sin embargo, las cifras que ofrece la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su página: alertadegenerochiapas,org.mx "tiene otros datos" que, sin duda, no le llegan a los talones a los de dicho Observatorio, pues marca un total de 19 feminicidios durante el año pretérito, mientras que en lo que va de este 2020 contabiliza siete.

Karla Yesenia, quien cursaba la carrera en Derecho y era parte del equipo de campaña del entonces candidato a la alcaldía por Tuxtla Gutiérrez, Carlos Penagos Vargas, fue encontrada muerta el 4 de julio de 2018 por la noche en la colonia Ampliación Francisco I. Madero de esta ciudad. A pesar de todo, el político tuxtleco "les dio la espalda" a la familia, es decir que los dejó solos en el proceso.

En ese sentido, su madre recuerda que de hecho el día que acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) le impidieron ver a su hija, quien vivía en la colonia Las Granjas, al norte oriente de esta capital, "sé que fue golpeada, porque tenía cuatro costillas rotas, y debajo de la boca del estómago también presentaba golpes, y ellos lo manejan (autoridades) como cualquier accidente, porque sí le pasaron el carro encima, pero fue después de matarla".

Según las versiones de los vecinos del lugar donde hallaron asesinada a la joven, se escuchaban sus gritos y súplicas, "Nos dijeron que decía: ´¡Auxilio, auxilio, soy Karlita, ayuda, me están golpeando!´, pero nadie quiso salir; a ella la mataron, fue un feminicidio", insiste doña Maricruz.

Entre otros sindicados, aparecen los nombres de Laura "N", jefa inmediata de Karla; sus hermanas y el chofer de nombre Marvin, quien antes de ser detenido estaba prófugo de la justicia.

El que este último esté en prisión, se debe a que ella ha presionado, junto con su esposo, a las autoridades por medio de ruedas de prensa y manifestaciones pacíficas, incluso una frente al Congreso del Estado el año pasado, cuando arribó a Chiapas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hoy es domingo 10 de mayo, "Día de las Madres", y Karla no está. Ella, como cada año, era quien desde temprano se levantaba para comprarle flores y ponerle "Las Mañanitas" a su mamá, "alborotar" a su papá y hermano, y prepararle algo especial para la comida. No obstante, esta ocasión será similar a la del año pasado: llevarle flores pero a la joven tuxtleca, cuyos restos "reposan" en el Panteón Municipal de Tuxtla.

"Le pido al gobernador, al fiscal general y al titular del Poder Judicial que, por una vez en sus vidas, se toquen el corazón, que piensen qué hubieran hecho si esto les hubiera sucedido a ellos...", manifiesta doña Maricruz, de oficio comerciante quien, pese a que está la fase 3 del SARS-CO-v2, no se rendirá hasta que les den la razón a ellos, una vez que se reanude el proceso legal.

bl