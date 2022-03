No hay desaparecidos en San José de Gracia: gobernador de Michoacán

Tras los hechos en San José de Gracia, en Michoacán esta mañana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que en este poblado ninguna persona ha sido reportada como desaparecida.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el mandatario informó que no se tiene evidencia de los cuerpos, "no tenemos hasta el día hoy un cuerpos y no tenemos ningún reporte de personas desaparecidas en la comunidad".

