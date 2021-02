"No hay desabasto de gasolina en Sonora", afirma Pavlovich

El tema de desabasto de gasolina en estados del sur del país es preocupante para la sociedad, y aun cuando en el estado se había reportado escasez de combustible en dos estaciones, la mañana de este miércoles, el problema quedó resuelto pues solo se trató de un retraso en la llegada de la gasolina, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

¿Cuáles son los estados que están cerca de quedarse sin gasolina?

“Es muy preocupante la verdad, hoy vi lo de la Ciudad de México y sí es un motivo de preocupación, hasta el momento tengo información de que no hay desabasto, hace dos horas había en dos estaciones, pero ahorita ya no, era una cuestión de que no había llegado el combustible, pero ya está”.

La mañana de este miércoles, reunida con un colectivo de periodistas, Pavlovich Arellano había llamado a que tomaran precauciones llenando tanques de gasolina por si el desabasto llegaba a Sonora.

QUE LLENEN EL TANQUE !! Es lo que pide la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich después del desabasto que se registrara la mañana de hoy en Hermosillo en dos gasolineras. pic.twitter.com/cDp2qAu429 — Claudia Rodriguez (@claudiarodzazu) 9 de enero de 2019

"Sí está ya el desabasto, en dos gasolineras, ya no hay gasolina. Les recomiendo que tomen precauciones, que llenen el tanque o lo medio llenen, pero creo que es importante que sí lo hagan”", declaró ante el colectivo de periodistas.

Sin embargo, más tarde en rueda de prensa con más medios de comunicación precisó que la problemática quedó solucionada y no hay desabasto en Sonora.

Te puede interesar Empresarios temen que desabasto de gasolina llegue a Sonora

mvf