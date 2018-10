"No hay denuncias en mi contra": diputado involucrado en accidente

REDACCIÓN 09/10/2018 05:49 p.m.

El diputado Cipriano Charrez afirmó que no hay una denuncia penal en su contra, por el accidente en que se vio involucrado el pasado fin de semana donde murió un joven de 21 años.

En rueda de prensa, el legislador mostró un documento del Ministerio Público, a donde acudió a rendir su declaración de manera voluntaria, pero que no lo recibieron por no tener denuncias contra su persona.

"Sólo apareció una persona después de una hora de espera y no me la aceptaron porque no había denuncias en mi contra", aseguró Charrez.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agregó que no se amparará en el fuero federal, al cual goza como legislador, sino que está a disposición de las autoridades, con el fin de que se deslinden responsabilidades.

"No me ampararé en mi fuero de diputado federal, estoy a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades", expuso.

Además, el legislador aseguró que él no conducía el automóvil, sino su acompañante, lo cual se omitió la Procuraduría en el parte informativo.

De igual manera, Cipriano Charrez también afirmó que no huyó del lugar, ni conducía en estado de ebriedad.

"Desconozco porque la procuraduría omitió esta información en su tarjeta informativa de las diez de la noche", pronunció.

El accidente automovilístico ocurrió el pasado fin de semana en el libramiento a Cardonal, colonia El Fithzi, en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde murió un joven de 21 años, identificado como Iván.

