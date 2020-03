No guardaron sana distancia, riñen diputadas a mordidas

En una riña por el control del área financiera del Congreso de Baja California Sur y sin guardar la sana distancia ordenada ante la lucha contra el coronavirus en México, las diputadas Lorenia Lineth Montaño Ruiz (PES) y Rosalba Rodríguez López (Morena) protagonizaron una pelea a mordidas.

La legisladora Montaño mostró a las cámaras la marca de una mordida en el antebrazo derecho, al tiempo que la diputada Rodríguez tuvo una lesión en la oreja y en el antebrazo izquierdo.

"También me mordió, ella fue la que me mordió primero, me rasguñó y me mordió", comentó la diputada de Morena.

La pelea sucedió a las 14:00 horas, tiempo de BCS, afuera de la Dirección de Finanzas del Congreso estatal.

Riñen a mordidas las diputadas Lorenia Montaño y Rosa Rosalba Rodríguez, del PES y de MORENA respectivamente, al tener diferencias por el contro financiero del Congreso de Baja California, Sur. pic.twitter.com/xd7Q2H3ZgT — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 25, 2020

La fracción morenista y sus aliados retomaron el control del Congreso local, que estaba en manos del PES y el PAN desde julio de 2019.

Morena realizó ajustes en las direcciones del Congreso, como fue el caso de Finanzas, ahí va a tomar posesión Mario Carrillo Lerma en sustitución de María Francisca Covarrubias.

Sin embargo, legisladoras del PES y del PAN bloquearon la puerta de acceso a la Dirección, lo que dio pie a la riña y el nuevo funcionario tuvo que rendir protesta al exterior del inmueble.

(Luis Ramos)