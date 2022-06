"No fue crimen pasional": cuatro años sin justicia para Dani en Puerto Vallarta

"Son mil 580 días aproximadamente sin que mi nena tenga a su madre, estamos exigiendo justicia, una sentencia, que Fiscalía se ponga a trabajar, que haga su respectivo trabajo, por eso es que estamos aquí, porque al parecer nosotros no tenemos, yo no tengo conocimiento de la continuación de qué sigue después de esto, a mí no me han informado sobre nada", dijo.