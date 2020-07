"No es un mito, es real", advirtió sacerdote antes de morir de covid

VERACRUZ.- El Padre Tony era de los pocos curas que todavía acudían a los hospitales a recibir las confesiones de los feligreses sin importar el peligro por la pandemia del coronavirus. El viernes 10 de junio murió luego de quedar infectado de covid-19.

También lee: Morgue de Veracruz deja de recibir cadáveres y satura funerarias

Antes de partir, el hombre de 75 años dejó un testimonio en la cuenta de Facebook de la Iglesia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Córdoba, en donde oficiaba misas los domingos y era párroco.

Apegado al uso de las nuevas tecnologías decidió realizar un enlace en vivo, el 17 de mayo, casi un mes antes de morir, en el que pedía a la población que hicieran caso de las recomendaciones sanitarias.

Córdoba pasó de ser una ciudad con menos de 30 infectados, en abril y mayo, a ser el tercer lugar con número de casos en el estado de Veracruz con más de 900 pacientes.

Antes de que las cifras se elevaran de esa manera, Antonio Ameca Rodríguez, nombre original del Padre Tony trató de advertir a los cordobeses del peligro que acechaba, pero no le hicieron caso.

"La pandemia no es un mito, no es una ideología, no es un pensamiento, ni una teoría, es algo real que está en nuestras manos ya, ahora, de poder experimentarlos, de tantos enfermos del COVID19. Por lo mismo yo les pido a ustedes y les suplico, tengamos y vivamos con responsabilidad esta situación que estamos pasando en la Ciudad de Córdoba", dijo ese día con un piano de fondo. El Cura explicó que las cifras de enfermos daban una responsabilidad a cada uno, para que proteger a familias y a sus semejantes de la enfermedad. Oren ustedes por mí, que yo oro por ustedes, para que nos libre de este mal que nos ha puesto mal en todos los sentidos. Físicamente, económicamente, políticamente, y tantas cosas que se han ahora distorsionado con tantas cosas que esta enfermedad nos agobia



Era querido y humanista

El Padre Tony era afecto a sumar jóvenes usando las redes sociales. Incluso hay videos en donde realiza bailes en Tik Tok sin reparo alguno, es por lo que muchas personas lloraron su partida.

José Manuel Rodríguez Cid, comunicador de esa localidad, cuenta que cuando su papá estaba muriendo en el hospital del IMSS buscó a alguien para que lo confesara y nadie quiso ir, ante la situación de la pandemia.

Sin embargo, pese a que la Iglesia de San Miguel está lejos de su casa, acudió y le pidió el favor a Tony, que, sin conocerlo, agarró un taxi con él para escuchar la confesión, no sólo de su padre, también de otros enfermos que aprovecharon su visita.

Pega coronavirus en la iglesia

De jueves a sábado, tres sacerdotes del estado de Veracruz han muerto a causa de la pandemia del coronavirus. Uno en Córdoba, otro en Coatzacoalcos y un tercero en San Andrés Tuxtla.

La Arquidiócesis del estado había permitido la realización de las misas multitudinarias hace una semana, luego que el 27 de junio de este 2020, Hugo Gabriel López Gatell cambió el semáforo de la entidad de rojo a naranja.

Sin embargo, el 3 de julio, de nuevo la federación puso la etiqueta roja a territorio veracruzano, por lo que las iglesias ordenaron el cierre de todos sus templos.

En el estado de Veracruz hay, hasta el domingo en la noche, un total de 1 mil 999 pacientes acumulados, infectados por COVID19, lo que ha provocado que la administración de Cuitláhuac García tome nuevas medidas contra la pandemia.