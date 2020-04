No es momento para discutir la distribución fiscal: Claudia Sheinbaum

En una crisis sanitaria como la que vive el país, no es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, señaló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante conferencia de prensa virtual.

"Tampoco es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, todo estamos viviendo una situación difícil como país y aquí tiene que haber una solidaridad como país. La Ciudad de México aporta muchos recursos al resto de la República y no por ello vamos a decir ahora que esos recursos se regresen a la Ciudad de México", dijo.

Esto luego de que un grupo de gobernadores pidiera revisar y hacer ajustes al pacto fiscal.

"Lo que me parece muy grave es querer utilizar esta emergencia sanitaria, esta pandemia, como un tema político, eso es lo que no estamos de acuerdo. Aquí es un tema de salud y aquí la salud es primero. Aquí la ciencia me parece fundamental, tiene que contar como algo elemental para poder tomar decisiones", señaló y pidió no utilizar la pandemia como un tema político.

La jefa de Gobierno también respaldó y reconoció la labor que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell tras los enfrentamientos que se habían dado previamente con algunos de los gobernadores.

"Hay un trabajo muy profesional (de parte de López-Gatell). Ha habido una información muy importante que está dando el Gobierno de México, cada zona es distintas, eso también se ha mencionado. La Ciudad de México es la que más casos tiene, es por las propias características de la población".

En cuanto a los casos confirmados de defunciones por covid-19, señaló que, hasta el momento, son 133 defunciones, según los datos de la Secretaría de Salud Federal. Pero aclaró que estos son los confirmados, pues también se registran otras muertes pos posible sospecha.

También señaló que los casos de contagio suman 2 mil 080, mientras que los casos sospechosos son 2 mil 832.

Recordó a la población mantener la sana distancia y quedarse en casa, de no ser indispensable salir. Además informó sobre una nueva aplicación que presentó la Agencia Digital de Información Pública en donde se informa a la ciudadanía que, en caso de tener síntomas graves, a qué hospital puede dirigirse, dependiendo del Hospital del que sean derechohabientes, que tengan disponibles camas con intubación. Sólo en estado crítico.

Señaló que, en cuanto a la hospitalizacion, aun hay muchas camas disponibles; ahí no hay problema, dijo.