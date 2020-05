"No es coronavirus el que me puede matar, sino mi esposo"

Cd. Victoria, Tam.- "No es del coronavirus de quien me debo proteger, sino de mi esposo", cuenta Elena Ramírez, para quien más de 50 días de encierro, sin trabajo, sin dinero y con su esposo en casa de manera permanente, se ha convertido en un infierno.

La mujer señala que no es el coronavirus el cual la está enfermando, destruyendo; sino su esposo, la falta de capacidad para manejar la situación por la cual están atravesando de estar sin trabajo y sin dinero.

"En momentos veo que la familia, la casa, el matrimonio, está en peligro debido a todo esto de estar encerrados, sin trabajo, y soy yo quien me aguanto, prefiero callarme", comentó

Agregó: "Mi esposo se quedó sin trabajo. Desde hace un mes ya no trae dinero a la casa. Yo sé que eso lo hace desesperarse, ponerse agresivo hasta contra los hijos, les grita, regaña por nada. Me pongo yo en medio para protegerlos y la agarra contra mí a gritos insultos y empujones".

En Tamaulipas 609 mil 900 mujeres han sido víctimas de violencia por su esposo o pareja durante el año 2019.

Elena Ramírez, 33 años, quien trabaja en un servicio de planchado, comenta: "Yo sé que su enojo, mal humor, es porque no hay trabajo, no trae dinero. Se sale a buscar trabajo de electricista, pintor, que son las cosas que sabe, pero no hay".

Rogelio Cruz se quiere meter de vendedor ambulante, tener algún ingreso. "Pero también hay que tener dinero para comprar fruta, dulces, fritos lo que vaya a querer vender y tampoco tenemos para eso".

Elena, también se encuentra sin trabajo desde inicios de la pandemia, el negocio en que trabaja fue cerrado. "Trato de planchar ropa de algunas clientas aquí en mi casa, pero con mis hijos y mi esposo aquí no puedo".

A veces a medianoche, en la madrugada se pone a planchar para poder tener algún ingreso, pero la vence el cansancio del trabajo del día.

Pese a la gravedad de los hechos de violencia física, psicológica, económica, el índice de denuncias de hechos violentos es de apenas un 22 por ciento.

También el tener todo el día a los hijos en casa crea tensión.

"Ya se pelean entre ellos, ya quieren un refresco, un dulce, una fritura y ya no podemos darles. Eso también nos pone tensos a mi esposo y a mí, nos desesperamos. A veces los niños entienden la difícil situación que estamos pasando y se calman un poco".

Entre hervir un jarro de frijoles y cortar papas para ponerle al arroz a fin de que rinda más, Elena dice: "Yo creo que el coronavirus no está causando un terrible daño más que enfermarnos, pero nos está destruyendo a la familia. El hogar".

Violencia familiar durante confinamiento

Durante la cuarentena derivada de la pandemia del coronavirus la violencia intrafamiliar en la entidad se ha incrementado en un 25 por ciento, por lo cual, se ha prestado asistencia a 383 mujeres.

El Instituto Tamaulipeco de la Mujer informó que, durante el curso del presente año, el teléfono de emergencia 911 ha recibido 19 mil 575 llamadas solicitando auxilio por la violencia de la cual son objeto particularmente mujeres, en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Victoria.

Para el 77 por ciento de las mujeres en Tamaulipas el lugar que les es más peligroso por la violencia es el mismo hogar, en donde el 35% de los esposos y parejas han agredido a las mujeres.

Tan solo en Reynosa, durante los casi dos meses de confinamiento domiciliario, también se ha incrementado la violencia contra la mujer, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, María Luis Tavares Saldaña.

Indicó que antes de la cuarentena por el coronavirus se recibían alrededor de 10 llamadas por violencia doméstica y que durante estos dos meses se ha incrementado a 15 llamadas.

Además, precisó que esta cifra pudiera crecer si todos los casos fueran denunciados, ya que reconoció que muchas mujeres no denuncian las agresiones "por miedo o porque lo ven como algo normal".

