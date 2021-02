No era tu momento, le escriben a Patricia

PUEBLA.- Transcurridas unas horas de la masacre de Minatitlán, Gabriela Bolaños escribió en su muro de Facebook a Claudia Patricia Cabrera Ramos, una de las víctimas, que no era su momento, pero confiaba en que ya estaba en un lugar mejor, sin miedo, donde hay amor y tranquilidad.

Hoy me pude despedir de ti y me siento en paz porque sé que estás descansando en un lugar mejor, sin miedo donde hay amor y tranquilidad... y no lo quiero aceptar, no lo quiero asimilar porque no era tu momento no era tu día! Pero las circunstancias fueron diferentes y hoy me toca aceptar que realmente no estás aquí hoy, pero estás en mi corazón y perdono, perdono todo lo qué pasó hoy y decidí no tener coraje a terceros, porque Dios sabe porque hace las cosas... me regalaste recuerdos que jamás olvidaré! Quizás tomamos caminos diferentes, pero nuestra amistad siempre estuvo presente. Hoy todas nosotras pudimos dejarte una rosa blanca donde dormías y estabas tan bonita como siempre... y te lo juro que toda la vida te recordaremos. Por mi parte yo sé que algún día estaremos juntas y podré verte y reír contigo....Te amo Patricia nunca olvidaré tu sonrisa y tu risa tan única



Claudia Patricia estaba por celebrar su cumpleaños 24, el próximo 4 de mayo, pero la violencia lo impidió.

Cabrera Ramos estudiaba el octavo semestre de la licenciatura de Nutrición en la Universidad del Valle de México, campus Puebla.

La institución educativa, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de su alumna en los hechos violentos del pasado viernes en Minatitlán, Veracruz, donde un grupo armado disparó contra los asistentes a una fiesta en un salón social de esa localidad.

Condenó la violencia e instó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a esclarecer y castigar a los responsables de masacrar a 14 personas en la palapa conocida como “La Potra”, así como a garantizar la seguridad en el país.

También este fin de semana, Rosario de 22 años de edad, estudiante de Enfermería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) viajó al estado de Oaxaca para visitar a su madre, quien se encontraba enferma, pero durante un asalto le arrebataron la vida en la región de Tuxtepec, Oaxaca.

La joven trabajaba para ayudar con los gastos a su mamá y solventar sus estudios. Ella caminaba y fue asaltada en Tuxtepec por un par de sujetos que transitaban a bordo de una bicicleta. La apuñalaron en repetidas ocasiones, para despojarla de sus pertenencias y la dejaron desangrándose.