NL va por homologación de licencias de conducir en todo el país

Monterrey - Las licencias de conducir serán homologadas en todo el país, anunció el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua.

Por lo que respecta a la homologación de placas vehiculares en la región, se analizará la propuesta que, posteriormente podría llevarse a nivel nacional.

"Se planteó, van a presentar el modelo (la licencias) y va a haber que cambiar la licencia todo mundo, que no tiene que ser de trancazo, se te va venciendo y la vas cambiando por el modelo homologado", comentó el funcionario.

Fasci reveló que la homologación de la licencia de conducir se trata de un acuerdo tomado ayer (lunes) en el Sistema Nacional de Seguridad, para disminuir la falsificación de licencias.

"Lo que se acordó ayer en el Sistema Nacional es iniciar con una nueva licencia en todo el país".

Tampoco se tienen tiempos o plazo para aterrizar el proyecto, no se sabe del diseño que vaya a tener la licencia, o si simplemente se ajusten los elementos de seguridad para evitar falsificaciones.

Aldo Fasci volvió a revivir el tema del emplazamiento que había comentado hace semanas y que causó rechazo entre la población que lo consideró recaudatorio.

PUEDES LEER: Déficit de policías, muestra del estancamiento de la Fuerza Civil en NL

La homologación fue planteada por los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y ahora el titular de Seguridad Pública dice que se analizará emprender en la región un plan piloto que luego podría replicarse a nivel nacional.

Calificó el asunto de tema difícil por las implicaciones que tiene con la población.

"Aunque el replaqueo sea gratis hay que ver que lamentablemente hay un montón de gente que tiene adeudos y se va a ver como un tema recaudatorio más que seguridad, y es algo que todo mundo quiere cuidar, nadie quiere regaños de la gente".

El Gobierno de Samuel García Sepúlveda ha expedido licencias de conducir con la identidad y emblemas de su administración.

A finales de octubre, el Gobernador García Calderón mostró cómo será la nueva licencia que retira el color morado caracterizado en la administración del Bronco.

El argumento de la autoridad para el replaqueo y las licencias es en el sentido de la seguridad.

En cuanto a los motociclistas y los delitos que se cometen por personas que viajan en estos vehículos, el secretario de Seguridad Pública dice que la placa debería portarse en el casco o en alguna prenda de vestir.

"Es una propuesta de los alcaldes que los motociclistas van a tener que llevar la placa en el casco para poderlos identificar, no sabemos quién está arriba de una moto, ni si la moto es legal o no. Puede ser también en una chamarra o que lo traigan en la espalda pegado, hay que modernizarnos, y no es lo que me guste a mí o no, se va hacer lo que se tenga que hacer, le guste a quien le guste".

(djh)