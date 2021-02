Niños y adolescentes, la mitad de los desplazados en Cd. Juárez

Inseguridad, violencia del narcotráfico y amenazas son las principales razones por las que familias enteras han decidido abandonar sus tierras y sus propiedades con el propósito de sobrevivir.

Podría interesarte: La disputa por el triángulo dorado, historias de desplazados

El 48 por ciento de los desplazados que llegan a Ciudad Juárez para solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos son menores de 17 años.

Según la Encuesta Sobre Mexicanos Desplazados Solicitantes de Asilo Político, presentada en el Colegio de la Frontera Norte, la mayoría de estos grupos de desplazados provienen de Michoacán; tan sólo 2 de cada 10 son originarios de Ciudad Hidalgo, de aquella entidad.

La ENMEDESA captó información sobre 866 personas en tránsito por la ciudad entre octubre y noviembre pasados y reveló lo siguiente:

· Del total de personas 399 (46%) son hombres y 467 (54%) mujeres.

· Por grandes grupos de edad es importante decir que casi la mitad (48%) de las personas desplazadas son menores de edad (0-17 años), de los cuales 34% son menores de 10 años; luego, un 16 % tenía entre 18 y 24 años; otro 20 % está en el grupo etario 25-34 años; y el restante 16% tienen 35 años o más.

· Resalta el hecho de que poco más del 11% de las personas captadas se autodefine como indígena y el 21.6% en parte se considera indígena.

· El 5% de las mujeres mayores de 12 años se encuentran embarazadas.

· Del total de personas mayores de 15 años el 57.7% se encontraban trabajando, el 20.8% se dedicaban a los quehaceres del hogar, el 14.8% estudiaban y sólo el 1.9% se encontraban desempleados.

· Respecto al total de personas que se encontraban trabajando antes de desplazarse del lugar de su residencia habitual, se identifica que 35.2% se empleadas en actividades relacionadas con la agricultura y el 26.7% con actividades vinculadas al comercio.

· Por otra parte, con la ENMEDESA se captó que el 12.6% de las personas desplazadas manifestaron tener algún problema de salud. 35% de los mexicanos con algún problema de salud corresponde a menores de edad (0-14 años). Entre problemas de salud se identificaron los siguientes: 51% Vías respiratorias y 21.2% problemas cardiocirculatorios y diabetes. Es importante señalar que el 48.5% de las personas con problemas de salud no han recibido atención médica.

Respecto a los lugares de residencia de los mexicanos desplazados se identifican las siguientes entidades federativas:

· 56.7% Michoacán

· 22.1% del total de mexicanos desplazados provienen de Ciudad Hidalgo

· 18.1% Zacatecas

· 17.1% Guerrero

· 3.5% Chiapas

Sobre causas, contexto de salida y expectativas

· Entre las principales razones por las cuales los mexicanos en espera de solicitar asilo político salieron de sus lugares de residencia habitual se identificaron:

· 1ra razón:

· 43.9% Inseguridad (robo, delincuencia)

· 28.3% Violencia por narcotráfico

· 2da razón:

· 29.1% Amenazas / extorsión / cobro de piso

· 28.1% Violencia por narcotráfico

El 63.1% de las familias no pidieron ayuda de las autoridades locales, incluso entre los mismos encuestados se identificaron personas que eran parte de cuerpos de seguridad de los lugares de residencia habitual.

Una de las preguntas que se empleó en el ENMEDESA y que se le aplicó al informante es que si al momento de desplazarse tuvieron que dejar algún familiar o bien en su lugar de residencia habitual:

· 76.2% dejó algún familiar de la tercera edad

· 33.2% dejó su casa

· 5.3% dejó tierras

· 3.7% dejó su automóvil

El 35% de las familias manifestaron haberse enterado por algún familiar de la posibilidad de solicitar asilo político, el 35.1% por alguna persona de su comunidad, el 19.7% por las redes sociales y el 3.7% por algún miembro de su gobierno municipal. Sin embargo, el 57.8% no saben en qué consiste la solicitud de asilo político.

A partir de la ENMEDESA se identifica que el 23% de las familias tienen menos de 15 días en las inmediaciones de los puentes internacionales, el 56.9% entre 15 días y un mes y el 20% más de un mes.

Respecto a las condiciones en las que se encuentran mientras esperan su turno para acudir a solicitar asilo, se ha reconocido que el 60% de las familias se encuentran en casas de campaña, el 26.2% se encuentran a la intemperie y sólo el 7.4% en albergues.

Finalmente, se preguntó sobre las expectativas en caso de no continuar con su proceso de asilo político o éste les sea negado, al respecto el 38.5% no sabe qué hacer o aún no lo han decidido, el 30.8% piensan quedarse en Ciudad Juárez y sólo el 10.7% están considerando en regresar al lugar en donde vivían.