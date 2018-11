Niños reclaman por reconstrucción de su escuela en Morelos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 05/11/2018 06:47 p.m.

Tepalcingo, Morelos. Alumnos de la principal primaria de este municipio exigieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco que acelere los trabajos de reconstrucción de su escuela, pues desde hace 14 meses reciben clases en salones con el techo dañado y adentro de carpas de plástico donadas por Unicef.

Se trata de estudiantes de las escuelas Miguel López de Nava, turno matutino, y Cinco de Mayo, en el turno vespertino, quienes acudieron a la plaza principal de Tepalcingo donde el gobernador encabezó un encuentro con ciudadanos para agradecer el voto que le favoreció en las pasadas elecciones.

Ahí los niños a gritos a coro y con pancartas exigieron al mandatario la atención de su plantel.

Acribillan a comandante de la policía en Morelos

"Queremos escuela", "queremos escuela", gritaron los niños cada vez que concluía o iniciaba una intervención de los oradores en el evento.

"Están a punto de desplomarse los techos porque son aulas construidas hace décadas. Su vida útil ya concluyó y a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado la escuela sufrió muchos daños, una escuela con una vida de 49 años, 50 años de vida, no resistió y ahorita las condiciones que tenemos no son apropiadas, estamos trabajando en seis carpas y en 8 aulas que están en condiciones muy deplorables y la constructora no hay avances.

"Están trabajando a cuentagotas, ellos nos manejan que el gobierno federal no ha liberado el recurso, ahorita si ustedes pasan verán las condiciones en las que estamos trabajando. Hemos visto que otras escuelas fueron demolidas mucho después de ésta y ya van prácticamente al 60 por ciento de avance, aquí no tenemos ni un 10 por ciento de avance en su construcción y eso es preocupante porque la escuela alberga una cantidad de 400 alumnos y el turno vespertino tiene 150 alumnos, hablamos de una población de aproximadamente 600 niños más el personal que ahí labora", dijo Antonio Benítez Sánchez, director de la escuela primaria Miguel López de Nava.

Ante los gritos de los niños, el gobernador le pidió al Secretario de Educación que se aceleren los trabajos de reconstrucción del plantel.

"Esas escuelas se van a construir, yo sé que los han abandonado, han abandonado a toda esa gente del sismo y créanme que yo estoy comprometido con ustedes y que no les vamos a fallar, así es que al secretario de Educación le encargo muchísimo que construyamos esas escuelas para darles esa gran felicidad a todas esas familias, a esos niños que necesitan una mejor educación y unas aulas dignas para que estudien y se preparen y sean el futuro de Morelos", expresó.

Ocho de los salones que se mantuvieron de pie tras el sismo son ocupados por los alumnos.

Además, en el patio fueron instaladas carpas donadas por Unicef.

"Tenemos 8 aulas que están acondicionadas para ser utilizadas para las clases y aparte tenemos 6 carpas instaladas en la cancha de usos múltiples. Tenemos solamente una división entre el espacio que se está construyendo y las aulas en las que se está trabajando, estamos hablando de que hay una tela, una malla que ya se está oxidando y corren el riesgo de que los niños se puedan accidentar, además de que se meten los perros.

"Este gobierno la semana pasada nos envió al arquitecto Pichardo que se comprometió a sí reconstruir la escuela y el día de hoy con la visita del gobernador nos entrevistamos con el Secretario de Educación donde se está comprometiendo a llevar a cabo la reconstrucción de la escuela, esperemos que sí cumpla porque la verdad es una escuela muy grande y sí necesitamos que ya esté construida nuestra escuela", dijo Rosa Torres Silva, directora de la escuela primaria 5 de mayo.

LEA TAMBIEN Cuauhtémoc Blanco reconoce incremento de violencia en Morelos El gobernador dijo que, a diferencia de su antecesor, él no negará la existencia de hechos violentos en Morelos y que su equipo trabaja para frenarla

mvf