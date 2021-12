Niños migrantes, los más vulnerables ante "delitos silenciosos"

CD. VICTORIA.- Carmen Elena tiene apenas 10 años y ha sufrido de todo. Ha tenido que caminar durante días, ha pasado hambre, frío y se ha enfermado durante el largo trayecto desde El Salvador hasta Reynosa, Tamaulipas. Lo peor que ha vivido es el terror ante un hombre que intentó violarla.

Esta niña logró salvarse de ser abusada sexualmente, pero no fue así con otras 20 menores migrantes que habitan en el campamento de la Plaza de la República, quienes, por temor, rechazaron interponer una denuncia por abuso.

"Fue en la tarde, estaba corriendo con otra niña y un señor nos dijo que nos iba a dar de comer. Nos llevó a unas calles de aquí. La otra niña dijo que tenía miedo y cuando quisimos regresar, el señor ese me empezó a tocar de todas partes y me abrazó para que no corriera, pero la otra niña empezó a gritar y me soltó. Yo estaba llorando porque tenía mucho miedo", cuenta la niña.

Al llegar al campamento, las niñas contaron lo sucedido a los adultos, por lo que se extendió la alerta.

Mi mamá me reprendió mucho, también lloró porque el hombre ese me tocó. Yo sabía que no debía alejarme, porque nos han contado que a otras niñas les han hecho cosas, las lastiman, pero yo pensaba en traer la comida para mi mamá y mi hermano", narra la menor

Todos estos menores y sus familias temen levantar denuncias penales por violación por su estatus migratorio.

El colectivo Ayuda Humanitaria Reynosa tiene conocimiento de al menos 20 casos de menores violadas.

Para empezar, vivir así es hacinamiento, niñas, niños, hombres, mujeres y adolescentes, todos se violan sus derechos humanos; tenemos abuso y venta de droga dentro del campamento", denunció

Entre la población migrante existe una vulnerabilidad rebasada debido a que se encuentran en un hacinamiento las 24 horas del día, sin ninguna actividad recreativa o productiva.

"Los niños deberían de tener actividades culturales, deportivas, educativas y los padres de familia deberían estar preocupados por el desarrollo de sus hijos, por cuidar su integridad física y moral".

PLAZA DE LA REPÚBLICA

En Reynosa hay aproximadamente 4,700 migrantes, de los cuales más de 3,000 viven en el campamento de la Plaza de la República, mismos que esperan su cita para obtener asilo humanitario en Estados Unidos. En este lugar, un 40 por ciento son niños y niñas.

En este lugar hay apenas 18 sanitarios públicos disponibles, o sea uno por cada 110 personas, aproximadamente. Quien quiera bañarse o lavar la ropa debe pagar 10 pesos mexicanos (medio dólar) para usar las duchas y los fregaderos por máximo 10 minutos. En este campamento la privacidad es apenas un buen recuerdo, la sana distancia -tan urgente en medio de una pandemia- es una quimera y la sombra de los árboles para resguardarse del calor es un privilegio por el que hay que estar dispuesto a madrugar para llegar antes que los demás.

Más de 2,000 personas expulsadas de Estados Unidos mediante el 'Título 42' viven en un campamento improvisado en la Plaza de la República en Reynosa, México.



Escucha lo que nos dicen ?????? pic.twitter.com/n9YHuc3pUl — Médicos Sin Fronteras México (@MSF_Mexico) September 23, 2021

Lo que ocurre en la plaza de Reynosa es apenas una muestra de la grave situación humanitaria que sufren las poblaciones migrantes en el borde norte de México. En este mismo instante, otras 2,000 personas permanecen en iguales o peores condiciones en el campamento de Tijuana, y en otras ciudades fronterizas como ciudad Acuña se empiezan a levantar nuevos asentamientos. El gobierno de Biden está lejos de cumplir las expectativas de aliviar la crisis migratoria que se generaron con su elección. Y del lado mexicano es visible la falta de respuesta, e incluso la negligencia de las entidades encargadas de atender el fenómeno.

El gobierno de México, la administración estatal y el ayuntamiento de Reynosa han renunciado a darles asistencia y garantizar sus derechos humanos. Por ello, a partir de enero un comité de asociaciones civiles decidió darles alimentación, ropa y protección.

Ante el comienzo de la iniciativa Quédate en México, la presidenta de la asociación civil Ayuda Humanitaria Reynosa, Claudia Romero Fernández, pidió a los tres órdenes de gobierno que cumplan con sus responsabilidades e impidan que se violen derechos humanos en pleno centro de la ciudad, la zona más habitada de Tamaulipas.

La asociación civil ha documentado unos 20 casos de abusos sexuales contra menores de edad y cinco situaciones de violencia familiar.

El alcalde reynosense, Carlos Peña Ortiz, reconoció que la situación de los migrantes empeora día con día.

"Hemos tenido varios casos de abusos, de violencia, prostitución, venta de drogas y las condiciones insalubres afecta la salud de todo el municipio, es por eso que lo más importante y necesario es poder reubicarlo", declaró el presidente municipal en días pasados.

LOS ABUSOS

Tanto el DIF Tamaulipas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado confirmaron cuando menos tres casos de abusos sexuales a menores migrantes, los cuales son investigados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Olivia Lemus, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que los menores y las familias de migrantes viven en condiciones de hacinamiento en Plaza de la República, en Reynosa, por lo cual se ha solicitado se tomen medidas a fin de evitar problemas graves.

La presidenta de los Derechos Humanos confirmó que revisaron la situación que priva en el campamento luego de informaciones que señalaban la posibilidad de hasta 20 casos de violaciones sexuales en contra de niños migrantes.

Refirió que solamente se han comprobado tres casos de este tipo y resaltó que con el apoyo del DIF Tamaulipas se ha brindado apoyo psicológico y de carácter social, incluidas acciones de carácter legal, para brindarles mayor protección especialmente a los niños migrantes que viajan solos.

El GobTam a través de la SS y la COEPRIS realiza jornada de fomento sanitario, promoción de la salud, consultas médicas y desinfección de áreas en Campamento Migrante de la Plaza de la República y en los albergues Senda de Vida y Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa pic.twitter.com/lvhbS8cLIl — Coepris Tamaulipas (@CoeprisTam) September 22, 2021

Se ha podido ayudar a 26 migrantes, entre niños, niñas, mujeres y hombres, a quienes se les ha dado salida, en coordinación con el INM para que regresen a sus lugares de origen si así es su deseo o si son víctimas de un delito presentar su denuncia ante la Fiscalía.

OTRO CAMPAMENTO

Organizaciones no gubernamentales de México y Estados Unidos tras una serie de gestiones habilitaron un predio en la colonia Aquiles Serdán para reubicar a los migrantes que se encuentran en Plaza de la República.

Con el apoyo de The Side Walk School se pretende trasladar a las familias de migrantes, así como a los menores que viajan solos y por tanto se encuentran en situación de riesgo.

Los migrantes que se queden en las inmediaciones del puente internacional estarán a cargo del Instituto Nacional de Migración para su atención.

El nuevo albergue se encuentra con bardas por los cuatro costados, agua, drenaje, sanitarios, y por lo pronto colocaron carpas, pero se pretende colocar una techumbre para proteger mejor a los migrantes de la lluvia y frío que se avecinan.

Claudia Romero, presidenta de Ayuda Humanitaria, insistió en que la prioridad es la atención a las familias migrantes y los menores que viajan solos y sobra espacio se podrán trasladar algunos migrantes adultos.

