Niños desinteresados y agresivos esperan las aulas en Jalisco

GUADALAJARA.- El próximo lunes, uno de marzo arranca el regreso parcial a las aulas para las asesorías presenciales pero, los maestros tendrán que lidiar con varios niños renuentes a estudiar, algunos agresivos o con desinterés en seguir instrucciones; durante un año que dejaron de asistir a la escuela, se rompieron los hábitos de estudios.

Las asociaciones de Colegios Unidos de Jalisco y Mexicanos Primero Capítulo Jalisco coinciden en la urgencia de que los niños retomen actividades escolares aunque sea pocas horas a la semana, luego de que durante el confinamiento se perdieron los hábitos de estudio. Las clases virtuales han sido benéficas solo para algunos alumnos, la mayoría enfrenta desinterés por aprender, agresividad o poca capacidad para seguir instrucciones a un maestro en la distancia.

"Hay alumnos que simple y sencillamente han perdido el interés, en muchos de los casos, por la (falta) de continuidad escolar, por la estructura escolar. Hay alumnos que se han visto más agresivos, alumnos que incluso han caído en depresión porque esa estructura que significa la escuela te forma para la vida.

Estamos ante un momento complicado, porque sí hay que cuidar la salud y el bienestar de todos. Pero el bienestar no solamente es físico, también emocional, y muchas veces en casa no se tiene la estructura necesaria para poder acompañar a ese niño. No se tiene la formación suficiente o necesaria para darle a ese niño lo que necesita. Eso es lo que hacemos en las aulas", comentó en entrevista con El Heraldo de México, el académico Héctor Hugo Espinoza.

En especial, los niños que tienen algún diagnóstico de hiperactividad están enfrentando conflicto para mantener la atención en las clases a distancia.

"Para ese grupo de alumnos es necesario tener una formación muy específica, no en cualquier escuela trabajan con éxito con niños que tienen TDA o TDH. Si es necesario tener todas las herramientas pedagógicas para poder atenderlos. Cada uno ha batallado con la pandemia de manera distinta, cada quien ha reaccionado de manera distinta, hay alumnos que han perdido el interés en muchos de los casos por la falta de estructura escolar", añadió.

Por su parte, la directora de la Asociación Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Paulina Hernández Morales, explicó que cada plantel educativo debe adaptar las asesorías presenciales de acuerdo a las necesidades propias de la comunidad, los horarios laborales de los padres y las necesidades de los niños.

"Creemos que la estrategia que diseñó la Mesa de Salud y Educación tiene una gran área de oportunidad que es mejorar los canales de comunicación para que exista una mayor claridad en la toma de decisiones. En ese contexto debe de existir transparencia en las rutas, los protocolos y la libertad de que cada comunidad educativa lo implemente a sus condiciones locales, que no se nos olvide esta parte de que la decisión es voluntaria por parte de la escuela y las familias, debe permanecer. Pero debemos reforzar las acciones de prevención desde la responsabilidad individual en ejercicio colectivo en materia de Salud".

El Gobierno de Jalisco al confirmar una disminución mantenida en el número de contagios por covid autorizó la impartición de asesorías presenciales en planteles escolares tanto públicos como privados, para que los niños retomen sus hábitos de estudio.