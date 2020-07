Niños con cáncer, en el "abandono" por autoridades de Salud en BC

TIJUANA.- Los pacientes de oncología pediátrica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California siguen esperando una solución al problema de abasto para las quimioterapias de las que depende su vida.

Elizabeth González recibió el diagnóstico de leucemia de su hijo de 15 años de edad apenas en febrero de este año, y desde entonces el tratamiento incompleto ha sido una constante.

"Solo dicen no hay, y no hay", comentó durante una reunión virtual en la que padres de familia esperaban al secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, y al jefe de prestaciones médicas del Seguro Social, Clemente.

Al final ninguno de los dos se presentó y esto significó para los padres de los niños con cáncer un día más sin respuestas. Porque el IMSS en el estado ha reconocido que faltan medicamentos al menos desde el inicio de este año.

La representante de la institución en Baja California, Desireé Sagarnaga, también dijo a mediados de este mes que habían adquirido medicamento que resultó insuficiente, y aseguró que había "pre autorización" del gobierno federal para subrogar el servicio a una clínica particular en Tijuana.

"Este año no se había planeado que el estado licitara, sino que se hizo concentración de la compra a nivel central. Al ver que hubo esos problemas, de inmediato se nos autorizó para hacer las compras", mencionó durante una participación en el reporte diario sobre coronavirus que realiza el gobierno estatal vía redes sociales.

En cambio, el representante de la asociación Es por tu amor, Emmanuel García, dice que el problema viene al menos desde noviembre del año pasado.

"No se ha subrogado una sola quimioterapia", afirmó durante la reunión a distancia con padres de los pacientes de oncología pediátrica.

Padres financian los medicamentos

En esa reunión, organizada tras un fallido intento de los padres por obtener una reunión con el gobernador Bonilla Valdés para solicitar su intervención en el tema, esperaban saber sobre la posibilidad de un reembolso por los medicamentos que han tenido que comprar por su cuenta.

Para esto, recientemente organizaron -por ejemplo- una colecta de tapas de plástico para conseguir algo de recursos.

En otras ocasiones, cuando no compran por su cuenta el tratamiento que debería darles el IMSS, los derechohabientes se han respaldado unos a otros.

Alejandro Velarde recibió de otra familia para su nieto de seis años de edad un medicamento por el que debe pagar hasta 2 mil pesos en una farmacia cuando el IMSS no lo tiene.

"Me dicen que no hay, que se va a posponer el procedimiento para la siguiente semana. Es lo único que dicen, que para la siguiente semana lleve al niño otra vez a ver si ya hay. No dicen que ya viene en camino, o que ya tienen fecha en algún pedido", comentó

De acuerdo con Emmanuel García, el desabasto perjudica a unos 200 menores de edad de todo el estado que tienen que trasladarse a Tijuana para recibir su tratamiento, aunque en ocasiones el viaje resulta en vano.