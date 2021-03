Niño emprendedor: así ofrece sus servicios de baño de perros

MONTERREY.- Con un dibujo hecho a mano, Jonathan, de siete años, ofrece sus servicios como bañador de perros, y como si fuera autolavado, los precios oscilan entre los 60 y los 100 pesos, dependiendo del tamaño del animal.

A través de Facebook, la madre del niño, identificada como Esthreya, dio a conocer la imagen del negocio.

De acuerdo con la mamá, su hijo le pidió publicar el dibujo para promover su negocio, llamado Bien bañado "WOW".

En la imagen se puede observar un dibujo hecho por el niño, de un perro bañándose dentro de una tina. Además, vienen los precios y servicios que ofrece.

También se pueden ver frases como: "Se bañan con cariño", "+ limpios" y "+ felices".

"Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, esta empezando su negocio de bañar perritos. Obvio como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención, agregándole que esta muy emocionado y motivado ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien!... Si alguien ocupa y le gustaría apoyarlo, para bañar a sus perritos me mandan mensajito".

El negocio se ubica en la colonia San Andrés (Huinala), en el municipio de Apodaca.

¿Cuáles son los costos y servicios del negocio?

El costo del baño depende del tamaño del perro:

Perros chicos, 60 pesos.

chicos, pesos. Perros medianos, 80 pesos.

medianos, pesos. Perros grandes, 100 pesos.

El servicio de baño incluye:

Jabón antipulgas .

. Shampoo antipulgas .

. Perfume.

Baño adecuado.

EL NEGOCIO

Luego de informar sobre el negocio de Jonathan, la publicación enterneció a usuarios de esa red social, por lo que ayudaron a crear la página oficial de Facebook del negocio: Bien bañado "WOW".

En la presentación de la página se lee lo siguiente:

"Soy Jonathan Oziel de Monterrey NL. Tengo 7 años, mi sueño es lograr la profesión de Doctor veterinario, sé que se empieza por oficios para lograr ahorrar para mis estudios. Y con tu apoyo lo voy a lograr, gracias por todo y Dios los bendiga".

Hasta el momento la página tiene más de 4 mil seguidores.

Con información de El Heraldo de México