Ninguna se mueve en Michoacán; calles lucen desoladas en Morelia

MORELIA.- En Michoacán, el paro nacional de este lunes 9, ninguna se mueve, se notó más en las oficinas de gobierno, ya que en zonas rurales pasó desapercibido.

En las calles, el transporte público y los centros comerciales lucieron poco concurridos en la ciudad de Morelia; pero en la zona rural y municipios, el escenario fue otro.

Fuentes oficiales informaron que 50 mil mujeres que laboran en la administración estatal se unieron al paro nacional.

Así se ve la Av. Acueducto de Morelia, Michoacán en #UnDiaSinEllas. pic.twitter.com/We25A0kEIO — Johnny D (@LittleJohnny16) March 9, 2020

En los 113 municipios, los ayuntamientos se sumaron al paro y sus oficinas se vaciaron de mujeres. No así en las calles y establecimientos, donde pareció un día de asueto.

Cifras de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), indican que por el paro, cerraron 340 escuelas de educación básica, 13 de media superior y cuatro de superior.

Esa cifra no rebasa ni el 3 por ciento del total de planteles que hay en toda la entidad.

Prefiere trabajar

Para Andrea Villa este paro nacional fue una oportunidad para ser más productiva, en lugar de permanecer en casa.

La estudiante de 22 años de edad contó a La Silla Rota que decidió aprovechar que en su escuela no hubo clases para ganarse unos pesos en su empleo como Uber Eats.

La joven reiteró que es más redituable para ella salir y ganarse el sustento que permanecer en la inactividad.

No le hallé mucho chiste a lo del paro. Estoy a favor de que se esté peleando por los derechos de la mujer y todo, pero también hay cosas que tenemos que hacer

Aclaró que no está en contra de ninguna manifestación o movilización, "pero cada quien sabe sus necesidades".

Andrea enfatizó que en algunos trabajos no les permitieron hacer eso a las mujeres.

E incluso, otras más, como ella, no se sumaron al paro "porque saben que no pueden darse ese tiempo de no aprovecharlo para trabajar".