Niñas se visten de plástico para poder abrazar a su madre enfermera

Las compañeras de trabajo le dijeron a Anahí que afuera de la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde trabaja como enfermera en Delicias, Chihuahua, la esperaba una gran sorpresa. Y así fue.

En las afueras del hospital se encontraban las tres hijas de Anahí, quienes querían felicitarla por el Día de las Madres, sin embargo, había un problema, no podían tener contacto alguno debido a la pandemia de coronavirus (covid-19).

Pese a ello, las hijas del Anahí no se quedaron con los brazos cruzados y se cubrieron con plástico para poder abrazar a su madre y entregarle una serie de regalos por el 10 de mayo.

Por más de 10 días, la enfermera no había visto a sus hijas, primero porque un compañero dio positivo a covid-19, le hicieron la prueba y salio negativa, luego, al ser la semana de pico de contagios decidió no estar en casa para no contagiarlas, más porque una de ellas es asmática.

Los hechos fueron grabados y subidos a redes sociales por Mayra, compañera de Anahí, donde se hicieron virales.

"Nosotros no podemos estar con la familia, festejar con nuestros hijos, muchos compañeros están fuera de sus casas, otros tenemos a nuestros hijos a cargo de sus abuelos. Elegimos una profesión que nos exige el cuidado al paciente y nosotros exigimos el cuidado a la familia; desgraciadamente hoy nos tocó el aislamiento, el festejo a distancia, las videollamadas y mensajes de voz para sentir cerca nuestro seres queridos", escribió Mayra en su post.

Y agregó: "La gente está cansada del encierro. Nosotros estamos cansados de no poder ver a la familia por el riesgo de contagio. Extraño a mi hija, un mes sin poder verte mi amor. Pero se que esto pasara y pronto podremos volver a estar juntas".

Entrevistada por El Universal, Anahí relató lo sucedido: "Mi niña mayor traía un letrero que decía: ´Te queremos en casa, te amamos´. También llevaban en sus manos una rosa [...] Me morí cuando las vi; me emocioné, no sabía qué hacer, quería hablarles pero no tenía palabras, me encontraba demasiado impresionada".

