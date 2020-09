Niñas calcinadas "eran ingobernables": procuradora del DIF de Culiacán

CULIACÁN.- La procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, llamó "ingobernables" a las adolescentes de 14 y 16 años que fueron asesinadas y calcinadas la semana pasada.

También lee: Calcinan a Danna; "también traía tatuajes por todo el cuerpo", dice el fiscal

Tras la exigencia de los colectivos feministas para la destitución de la funcionaria, a través de un video Pimentel anunció su renuncia al cargo.

El motivo de este video es para informarles a todos ustedes que el día de hoy presenté al presidente municipal, Jesús Estrada, mi renuncia al cargo de procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio de Culiacán

La ahora ex procuradora del DIF municipal ofreció una disculpa pública a la sociedad y a las familias de las dos víctimas.

"Emito una disculpa pública a los familiares y personas cercanas Andrea Lizeth y Brenda Guadalupe que fueron cruelmente asesinadas en días pasados por la desafortunada frase que emití al conceder a una entrevista a un medio local".

Defendió que "jamás justifiqué, ni justificaré los actos que atenten contra la vida, la seguridad, la integridad o cualquier derecho de ningún ser humano, aclaro que no existió en ningún momento dolo o intención de justificar ninguno de estos hechos lamentables".

Además de los comentarios revictimizantes por los que pedimos destituir a Liliana Pimentel. Expresó tranquilidad cuando se dijo que los cuerpos calcinados eran de homosexuales o transexuales.

Comunidad LGBT, no podemos aceptar que quien desempeñe un cargo público se exprese así. pic.twitter.com/LYuNpBeCfy — De??Construir (@deconstruimos) September 10, 2020

En cuanto a los colectivos e instituciones públicas, les envió como mensaje que espera que con el mismo ánimo y entusiasmo que han puesto en los comunicados emitidos para pedir su renuncia, también lo utilicen para exigir el esclarecimiento de la victimización real que existe en casos de violencia.

DOBLE FEMINICIDIO

La mañana del miércoles 2 de septiembre fueron hallados los cuerpos calcinados de dos mujeres adolescentes en el ejido El Huizache, sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

Se trataba de la menor Brenda N., de 16 años de edad, y Andrea Lizet, de tan solo 14 años de edad, vecinas del fraccionamiento Capistrano y sector Pemex.

La mañana de ese día, la Policía acudió al lugar a confirmar el reporte sobre dos personas quemándose. Al llegar, solicitaron apoyo de Bomberos Culiacán y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las autoridades, un día antes de encontrar los cuerpos calcinados, las jóvenes avisaron a sus padres que irían a comer tacos en la noche al Centro y ya después no se supo nada de ellas.



De acuerdo con el portal de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el 2005 hasta agosto de este año, en Sinaloa, 101 personas menores de 18 años de edad fueron privadas de la vida, entre hombres y mujeres.

MANTIENEN PROTESTAS

A pesar de la renuncia de Liliana Pimentel, diferentes colectivos mantuvieron en pie la manifestación para lograr diálogo con el presidente municipal, Jesús Estrada.

Sabuesos Guerreras, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Mujeres en Bici, Pan Panadero, ILE Sinaloa, Macheteras, Feministas Alteradas Sinaloenses y entre otros colectivos se reunieron a las 5 de la tarde de este jueves en las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán.

Desde diferentes colectivas y espacios, nos sumamos para condenar las terribles declaraciones hechas por Liliana Pimentel Villalobos, Procuradora de de Protección de niñas, niños y adolescentes en el DIF municipal.

Esto sólo deja ver la falta de perfiles capacitados en DH. pic.twitter.com/u6DtAUKHUT — ??La Gritona de las Marchas?? (@MarielYee) September 10, 2020

María Isabel Cruz, del Colectivo Sabuesos Guerreras, expresó estar "hasta la madre" por la revictimización en Sinaloa y exigió hablar con Estrada Ferreiro.

¡Estamos hasta la madre, basta de que nos estén matando! Podemos ser lo que queramos, podemos ser drogadictas... Podemos ser todo y nadie tiene derecho a quitarnos la vida

Las manifestantes, gritaron el nombre de cada desaparecida que ha sido encontrada asesinada de manera, cada vez más violenta.

"No nos vamos a mover, señor Ferreiro ¿A qué le tiene miedo, a que lo violemos, a que lo asesinen? No se preocupe, nosotras no somos eso", gritó Isabel Cruz mirando hacía el Ayuntamiento en espera de la presencia del alcalde.