Niña de 11 años muere de covid en Nuevo León

MONTERREY.- Por contagio de covid murió una pequeña de 11 años de edad, la cual presentaba antes del contagio, problemas de diabetes.

De esta manera, en lo que va de la pandemia, en Nuevo León han fallecido por el coronavirus 53 menores de 18 años y se han contagiado otros 10 mil 556.

Entre los grupos afectados por el contagio del covid se encuentra el de menores de entre 13 y 18 años de edad, donde han fallecido 20 personas y 7 mil 324 infecciones.

La pequeña que falleció presentaba un cuadro de diabetes tipo 1, y tras la complicación del coronavirus murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El grupo menor a 10 años es el que más ha requerido de hospitalización debido a complicaciones con el virus

Las estadísticas muestran que están internados seis menores de entre 11 a 18 años de edad, y de recién nacidos a 10 años se tienen 13.

A su vez, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón recordó que los casos de covid-19 en los jóvenes cada día va en aumento, mientras la ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos.

"Es por eso que me gustaría preguntarle a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta?", interroga.

"Sus abuelos y sus padres acataron las medidas de confinamiento; y ustedes, que están mejor informados, que han visto en las redes sociales videos y noticias de lo que causa el Covid-19 en la salud de las personas, no pueden dejar de salir ni un fin de semana. Eso me preocupa".

''El Bronco'' considera que la baja en los contagios y de la ocupación hospitalaria que supera el 85 por ciento ahora, requiere de un esfuerzo mayor de todos.

Asistir a un antro o fiesta no es una actividad esencial. Si no asistes, no pasa nada; pero si asistes sí puedes morir, advirtió.





kach