Niega TEPJF información al Senado sobre elección Puebla

CLAUDIA LEMUZ/ CORRESPONSAL 30/10/2018 05:49 p.m.

PUEBLA.- Mientras los legisladores federales y locales de la coalición Juntos Haremos Historia piden a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado, y a los consejeros del Instituto Electoral del Estado, información sobre el desarrollo de la elección a la gubernatura de Puebla, las tres instancias respondieron que aún hay juicios abiertos y no es el momento de entregar documentos o comparecer ante los representantes del Poder Legislativo.

En Puebla replicaron el fraude presidencial del 2006; Polevnsky exige nulidad

El triunfo de la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, fue impugnado ante el TEEP, quien ratificó el resultado del primero de julio, y por ende, el Movimiento de Regeneración Nacional llevó el caso ante la última instancia e impugnó ante el TEPJF, instancia que en este momento analiza los juicios SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018.

Por su parte, la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEFF) este día emitió un pronunciamiento y exigió respeto a la autonomía constitucional de los organismos electorales y de los principios constitucionales que rigen la materia electoral.

"En el caso de la elección del titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Fundamental, corresponde a la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país, determinar lo conducente y a la autoridad administrativa electoral local, acatar las determinaciones", dice el texto ante la petición de la subcomisión del Senado para que los consejeros del IEE de Puebla comparecieran.

La violencia que hubo durante la jornada electoral y las dudas que surgieron sobre el resultado electoral, derivaron en la integración de dos órganos especiales que analizarán el caso. El 21 de septiembre quedó integrada la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento a la elección a la Gubernatura que preside en el Congreso Local la legisladora Leonor Vargas Gallegos, y el 9 de octubre la subcomisión Especial de Justicia para investigar el caso de la elección a gobernador en Puebla, a cargo de la senadora poblana Nancy de la Sierra.

De acuerdo con lo publicado, las facultades de la subcomisión especial tiene los siguientes objetivos: Analizar y elaborar las opiniones correspondientes de los expedientes y resoluciones del TEPJF y del TEEP; analizar las presuntas irregularidades en la elección a gobernador del Estado de Puebla; analizar las presuntas irregularidades que se hicieron manifiestas en el nuevo escrutinio y cómputo del total de los votos ordenados por el TEPJF; y mantener un diálogo permanente con las autoridades administrativas y jurisdiccionales correspondientes, organizaciones no gubernamentales, centros de estudio y sociedad civil.

¿Que votará hoy el Tribunal Electoral de Puebla sobre la elección a gobernador?

En función de sus facultades, Nancy de la Sierra pidió la comparecencia de los magistrados del TEEP y de los consejeros del IEE acusados por Morena de ser imparciales y responder a los intereses del ex gobernador de Puebla y actual senador por Acción Nacional, Rafael Moreno Valle.

Inicialmente las autoridades locales manifestaron que atenderían el llamado. Sin embargo, cuando se aproximó la fecha, evitaron el encuentro bajo el argumento de que como aún no se resuelve la elección y se ampararon en el artículo 41 de la Constitución Mexicana.

La incongruencia de las autoridades electorales en #Puebla una vez más queda en evidencia. La complicidad y sumisión es la carta de presentación de quienes debieran velar por la democracia en nuestro estado. Lamento la falta de cooperación en un asunto de vital trascendencia. pic.twitter.com/QlJeXaA3yq — Nancy de la Sierra A (@Nancydelasa) 26 de octubre de 2018

La sub comisión también solicitó al TEPJF datos de las actas circunstanciadas levantadas en la mesa de trabajo de los puntos de recuento realizado en las Salas Regionales de la Ciudad de México y Toluca. Lo anterior, después de que el resultado confirmó las cifras del primero de julio, pero Morena detectó que la cadena de custodia de los 7 mil 486 paquetes se había violado, antes de que autoridades poblanas los entregaran al TEPJF.

Los magistrados informaron que a la Subcomisión de Justicia que no podían facilitarles esos documentos por no ser parte o personas autorizadas en los medios de impugnación que promovió Morena para anular los comicios de Puebla, explicó Nancy de la Sierra a través de su cuenta de twitter.

Ayer, el @TEPJF_informa, informó a la Subcomisión de Justicia que por el momento no podían otorgarnos esos documentos por no ser parte o personas autorizadas en dichos medios de impugnación. pic.twitter.com/GKqdCCkRRg — Nancy de la Sierra A (@Nancydelasa) 30 de octubre de 2018

"Respecto de la solicitud formulada por los comparecientes, no ha lugar a acordar favorablemente, toda vez que la sentencia emitida en el juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa resolvió una cuestión incidental de controversia planteada en diversos juicios SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDc-517/2018, los cuales están en instrucción en esta Sala Superior (...) los solicitantes al no ser parte o personas autorizadas en dichos medios de impugnación en términos de lo dispuesto en el artículo 68 del citado reglamento y encontrase en instrucción los expedientes mencionados , no es posible otorgarles la documentación solicitada en este momento", dice el oficio de respuesta de la magistrada presidente del TEPJF.

En este momento, los magistrados del TEPJF analizan las distintas inconsistencia que hay en al menos 5 mil de los 7 mil 174 paquetes electorales de la elección a la gubernatura de Puebla, de acuerdo con la coalición Juntos Haremos Historia.

LEA TAMBIEN Tribunal Electoral de Puebla ratifica triunfo de Martha Érika Alonso Los magistrados anularon 59 casillas electorales, pero decidieron ratificar los resultados; Miguel Barbosa se dice tranquilo

bl