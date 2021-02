Niega exvocera de Osorio Chong anomalías que le imputan

La exvocera de Osorio Chong, Martha Gutiérrez Manrique, negó la afirmación de José Alberto Calderón López, donde menciona su participación en el esquema de simulación de servicios y subcontratación de empresas falsas en Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), durante el periodo en que ella fue directora de este subsistema en el sexenio del exgobernador de Francisco Olvera.

El pasado miércoles 17 de abril, La Silla Rota publicó los señalamientos que le hace a Gutiérrez Manrique, el abogado de Carlos Becerril Vargas, extitular de la Coordinación Financiera en RTVH, quien afirma que ella firmó contratos con dependencias federales, y que no se llevaron a cabo, por lo que el dinero fue triangulado a firmas irregulares que emitieron facturas apócrifas, cuando comenzaba la administración de Francisco Olvera Ruz.

En respuesta, la también exdiputada federal señaló que esas acusaciones tendrán que probarlo jurídicamente

"Tendrán que probarlo jurídicamente y eso es muy sencillo, ya que sólo implica mostrar un documento jurídico con mi firma sobre los hechos que narran. Anticipo, que no encontrarán documento alguno al que se refieren signado por mi desafortunadamente para los fines políticos que persiguen".

También dijo que las investigaciones deberán de reorientarse hacia los superiores jerárquicos "la persona directamente responsable del área , y por supuesto al responsable político, el exgobernador Francisco Olvera, ya que en su administración más que en cualquier otra en la historia reciente de la entidad, existió torpeza, incompetencia, insensibilidad y como las investigaciones deducen, actos profundos de corrupción".

Martha Gutiérrez Manrique dijo que "quien comete un acto indebido de corrupción debe ir a la cárcel eso es lo que está demandando la ciudadanía."

CARTA ÍNTEGRA

Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, hacerle algunos comentarios en relación a la nota publicada el 17 de abril de 2019 a las 8:04 pm, en el portal que usted dirige y firmada por Axel Chávez corresponsal en Hidalgo en la que hacen señalamientos hacia mi persona:

Es total y absolutamente falsa la afirmación de José Alberto Calderón López, los denunciados, por supuesto, tendrán que probarlo jurídicamente y eso es muy sencillo, ya que sólo implica mostrar un documento jurídico con mi firma sobre los hechos que narran. Anticipo, que no encontrarán documento alguno al que se refieren signado por mi desafortunadamente para los fines políticos que persiguen.

Si pretenden que una afirmación sin sustento, irrisoria y absurda pueda reorientar las investigaciones que se llevan a cabo en todo caso deberían dirigirse hacia los superiores jerárquicos, la persona directamente responsable del área , y por supuesto al responsable político, el ex Gobernador Francisco Olvera, ya que en su administración más que en cualquier otra en la historia reciente de la entidad, existió torpeza, incompetencia, insensibilidad y como las investigaciones deducen, actos profundos de corrupción.

Hoy, intentan políticamente reorientar hacia mi su discurso, pero exijo que prueben sus dichos.

Estoy convencida por formación y convicción que quien comete un acto indebido de corrupción debe ir a la cárcel eso es lo que está demandando la ciudadanía. Agradezco y celebro que los medios de comunicación y los políticos en Hidalgo me sigan teniendo presente a pesar de no haber ocupado desde hace siete años cargo alguno en la administración pública estatal y les reitero que siempre contarán conmigo para hacer de la administración pública un ejemplo de responsabilidad y buen gobierno y no un modelo de ineptitud como estas personas pretenden hacer de la función pública.

Sin otro particular señor Rock, mucho agradeceré se publiquen mis dichos en el mismo lugar y espacio, como lo marca de la fracción II del artículo 2, y los párrafos primero y último del artículo 3, de la Ley sobre Derecho de Réplica.

ATENTAMENTE

MARTHA GUTIÉRREZ

Abril 18 de 2019.

