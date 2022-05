Nidia: navaja y gas pimienta, sus útiles contra la violencia en Guerrero

CHILPANCINGO.- "De que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya", dice Nidia, una joven universitaria que carga en su mochila, revueltos entre sus útiles, una navaja y un bote de gas pimienta. Con ellos se siente preparada para defenderse en caso de ser necesario, durante sus traslados a la escuela o a la calle, en la capital de Guerrero.

Estudiante sobresaliente, sabe que actualmente el autocuidado incluye más que solamente dar aviso a sus padres sobre su ubicación. De hecho, narra, fue su propio padre quien decidió comprarle dichas herramientas, según revela una nota de Ahora Guerrero.

"Todos los días me entero que intentaron llevarse a otras niñas en CU (Ciudad Universitaria), en la parada del Tec (Tecnológico de Chilpancingo) llegó un señor con dos caguamas y le tomaba fotos a las niñas, obviamente me da miedo, si algo me pasara preferiría haberme defendido".

"De la cárcel puedo salir, de la tumba no", narra Yael, joven de 28 años que en dos ocasiones intentaron privarla de su libertad en Chilpancingo. Ahora porta una navaja de asalto para autodefensa.



Cuando salgo al trabajo he tenido que pedirle a mi esposo que se fije cómo voy vestida, por si acaso

Hasta abril pasado, en Guerrero se había contabilizado el asesinato de 32 mujeres, la mayoría de los casos ocurrieron en los municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, mismos que cuentan con Alerta de Género desde 2017.

En 2017, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres) destacó a Acapulco como la ciudad mexicana más riesgosa para las mujeres, por encima de Ecatepec, Estado de México, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

EXPERIENCIA EN NUEVO LEÓN

A raíz de la creciente ola de secuestros y feminicidios en Nuevo León, mujeres decidieron "armarse" con gas pimienta y navajas para poder defenderse.

Ahora cargan gas pimienta, llaveros de defensa personal y hasta navajas.

Por medio de redes sociales se hizo un llamado a las mujeres de todas las edades y estados de la república a defenderse. Recomiendan que es preferible estar listas a ser otra víctima de acosadores, feminicidas o secuestradores.

"No es tiempo de miedo, es tiempo de cargar con palos, navajas, gas pimienta", "Mis hijas y mi esposa fueron a comprar gas pimienta", fueron algunos de los comentarios.

La tienda «Morritas Seguras» que tiene el kit "Bichota Segura". Éste contiene un teaser paralizador, navaja, linterna, rompeventanas, gas pimienta, alarma, pompón y gel antibacterial, todo pro $750 pesos.

