Ni Superman resuelve violencia en el país: jefe de la Policía en NL

MONTERREY. - El problema de la violencia en el País es un asco y en Nuevo León puede llegar Superman y no se va a arreglar, advierte el secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua.

"La violencia en el País está del asco, así del asco, tengo la que resta del año para ver si lo bajamos, a ver si, se está muriendo gente, llevamos 119 muertos. No hemos podido arreglarlo, nos podemos traer a Superman de secretario, no se va a arreglar", dijo el funcionario.

El pasado 14 de junio en una jornada violenta hubo 14 muertos y el 26 del mismo mes, 10.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en lo que va del año se reportan 443 homicidios; 1068 en 2021 y 914 en 2020.

El secretario de Seguridad ha sostenido que media docena de grupos se disputan la plaza, lo que atribuye a la violencia, en pleito entre ellos .

Mientras tanto, a lo largo del año, representantes del sector privado han exigido una plan concreto contra la inseguridad, y demandan que el gobernador Samuel García deje de pelear con los diputados para no distraerse de este problema y el del agua .

Asimismo, desde febrero pasado se anunció un proyecto de unos 2 mil elementos federales, estatales y municipales para enfrentar el problema, inclusive han llegado alrededor de 750 soldados en ese lapso de tiempo.

Por otro lado, las autoridades informaron que el policía que perdió un miembro al ser alcanzado por una bala calibre. 50 de un Barret, en el ataque en Anáhuac, se encuentra hospitalizado en estado crítico .

Otro de los policías fue dado de alta y los otros dos reportados heridos se encontraban estables y fuera de peligro.

Las indagatorias sobre los hechos continúan y no hay versión oficial sobre el asunto.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE FASCI HACE REFERENCIA A SUPERMAN

En julio de 2019, Fasci Zuazua, como secretario de Seguridad Pública de la anterior administración de Nuevo León, caracterizado por el uso de distintas frases, hizo una referencia al superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

"Ni Superman detiene la inseguridad", dijo el funcionario regiomontano.

Fasci Zuazua asumió la titularidad de Seguridad Pública el 6 de noviembre de 2018. Ese día reconoció que "en un mes no vamos a tener resultados".

"Combatir a la delincuencia en NL va a costar más sangre" y "Ellos (los delincuentes) tienen más inteligencia que nosotros", son otras de las frases que expresó el secretario de Seguridad estatal.

En abril de 2018, tras el asesinato de una octagenaria, el entonces vocero de Seguridad y ex Procurador de Justicia estatal fue tajante en un mensaje a los asesinos:

No sé cuánto me tarde, pero eso no se vale, todo lo que tenga que hacer y todo el resto de mi vida me voy a dedicar a perseguirlos, entiéndanlo, si tienen pantalones aquí estoy yo, y vengan conmigo, hijos de la chingada, voy por ustedes





