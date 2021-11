"Ni perdón, ni olvido para exgobernadores": Maru Campos

A los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido!, publicó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Foto Cuartoscuro

CHIHUAHUA.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván, señaló que frente al proceso de extradición del exgobernador César Horacio "lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua, ni perdón ni olvido".

El exgobernador priista fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami con fines de extradición a México. Es acusado de desvío de recursos público, asociación delictuosa, así como uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión.

A través de sus redes sociales, Maru Campos sentenció "Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia".

Lo anterior, tras el fallo de la jueza Lauren Fleischer Louis, del Distrito Sur en Miami, quien resolvió otorgar la extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio D.J. para que sea enviado al la República Mexicana, para que sea juzgado por los posibles delitos que haya cometido durante su administración estatal.

Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido! Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia. — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 9, 2021

Ni perdón ni olvido, ha sido la postura de la gobernadora Maru Campos desde la pre campaña, durante la campaña constitucional y ahora como mandataria estatal al abordar todo lo relacionado con el proceso judicial que sigue en los Estados Unidos, César Horacio D.J. por lo que en reiteradas ocasiones ha sido enfática en que en todo momento debe prevalecer la justicia en Chihuahua máxime cuando se haya dañado a Chihuahua, tal como ratifico en su último mensaje vía redes sociales.



La reacción de la gobernadora se suma a otras reacciones como la de la presidenta del Poder Legislativo, Georgina Bujanda.