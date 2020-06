Ni celulares ni joyas, en cuarentena empeñan electrodomésticos

TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- Antes de que llegara a México el coronavirus, de acuerdo con la Asociación Chiapaneca de Casas de Empeño (Achice), los teléfonos celulares, las tabletas electrónicas y las laptops eran los artículos más empeñados por los clientes; sin embargo, hoy la situación cambió: aparatos electrodomésticos, equipos de sonido o herramientas eléctricas han comenzado a cambiar el inventario de esos negocios.

Como parte de una medida nacional, es que algo que tienen prohibido estos establecimientos es la venta en exhibición física, norma implementada para evitar que la gente corra el riesgo de contagios. Con base en la Achice, un alto porcentaje de los agremiados, a pesar de dicha medida, desestimó la comercialización de sus productos vía internet. Una de las únicas marcas que sí optó por esta opción es la de "Monte Guadalupe". De hecho, José Palacios advierte que si ellos no venden, no tendrían cómo ofrecer créditos, "porque la gente que llega en estos momentos sí es por necesidad, sobre todo porque no tienen cuenta de banco, ni empleo fijo ni un historial crediticio".

Según el reporte de algunas empresas del ramo que ofrecen su catálogo por internet, consultadas por La Silla Rota, las ventas prácticamente "se desplomaron" como en 90 puntos porcentuales, lo que les ha complicado el flujo de efectivo para sus clientes, quienes para este tipo de transacciones optan por los teléfonos celulares y las "tablets".

Me ha sorprendido ver cómo estas adquisiciones se hacen por dos razones: una, para que las familias no estén incomunicadas, y otra: las tareas o clases que reciben los estudiantes por esa vía

A Estela Rosales, pobladora de esta ciudad capital, no le quedó de otra que acudir a una sucursal del rubro de empeños para conseguir algo de dinero y, con eso, adquirir una tableta electrónica para que su hija, quien cursa el quinto año de primaria, reciba sus clases en línea.

"¡Ni modos!, me tuve que deshacer de una lavadora porque requería de al menos mil 500 pesos porque necesito ese aparato, si no, mi pequeño se atrasaría en sus clases y, con esto del coronavirus, no hay para cuándo; además de que mi esposo está ´tambaleando´ en su chamba", confiesa la ama de casa.

Pérdidas por todos lados

Aunque en un principio de la pandemia el gobierno federal no catalogó a las casas de empeño con carácter de esenciales, en la actualidad estas ofrecen sus servicios a miles de pignorantes de Chiapas; no obstante, resienten una merma de hasta 35 por ciento desde que se agudizaron los contagios por la covid-19.

Con base en la Asociación Mexicana de Empresas del Sector Prendario (Amespre), este fenómeno se registra en todo el país, o al menos en las más de 5,300 unidades que la integran a nivel nacional.

En esta entidad del Sureste mexicano existen por lo menos 12 marcas y 160 establecimientos de este tipo, de los cuales cerca de 30 no están integrados a alguna asociación del ramo. Alrededor del 70% del total se concentra en esta ciudad tuxtleca.

Tras advertir que en el caso de las 11 sucursales de la cadena chiapaneca de casas de empeño "Monte Guadalupe", la merma ha oscilado, desde marzo a la fecha, desde el 20 hasta el 35%, José Palacios, su responsable, puntualiza que si de algo se han dado cuenta durante esta "cuarentena" es que antes de la misma por lo menos 4 de cada 10 personas realizaban empeños, no por necesidad como para pagos de la renta, agua o energía eléctrica, sino para satisfacer algún placer personal, como celebrar una fecha importante o hasta para ir al cine, de ahí el decremento en la afluencia.

Desempeño no es tan redituable

Por su parte, Javier Ruiz, presidente de la Achice (con 16 socios y 109 sucursales en todo el estado), advierte que otra situación que han "palpado" en las últimas semanas es que 8 de cada 10 clientes llegan a los negocios a desempeñar, lo que para ellos no resulta tan redituable.

Tras destacar que lo que no tiene lógica es que solo les impidan mantener artículos en los estantes, el también propietario de la cadena "Empeños del Sur", integrada por cinco "unidades" (4 en Tuxtla y 1 en Villa Las Rosas), también advirtió que la afluencia ha bajado de forma considerable, pues a diario, si bien les va, reciben entre 4 y 6 clientes.

"Hay mucho desempeño, y creo que es por el recurso que ha otorgado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el ´Crédito a la palabra´, y ahí estaría la mayoría de nuestros clientes", resaltó el entrevistado, quien refirió que la gente les lleva sus aparatos electrodomésticos o herramientas como taladros para conseguir celulares o tabletas electrónicas.

Conscientes de que la situación económica en el mundo es compleja por el tema del coronavirus, el "grueso" de las casas de empeño de la geografía chiapaneca se ha solidarizado con sus clientes, a quienes les ofrecen por lo menos un mes y medio de prórroga sin cobro de intereses moratorios ni penalizaciones.

Hay otros casos, como el de la cadena "Empeños del Sur", donde incluso les condonan el 50% de los intereses, en el caso de que hagan el pago correspondiente.

El panorama no "pinta tan parejo" para todos: a pesar de que las casas de empeño operan, al menos "a medio gas" por las restricciones inherentes a las medidas sanitarias, existe la posibilidad de que el 10% del total que hay en Chiapas cierre de forma definitiva, principalmente las más pequeñas.