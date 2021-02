Nepotismo y tráfico de influencias en gobierno de Cuitlahuac

En los primeros 100 días de gobierno de la administración de Morena se han destapado casos de nepotismo y tráfico de influencias. Las dependencias del gobierno de Cuitláhuac García, al igual que en el pasado, se convirtieron en agencias de colocación de los hijos, hermanos, cuñados y parejas sentimentales de militantes y simpatizantes de Morena.

Contrario a la declaración de principios del partido en el poder, la nueva administración estatal ha fomentado el “acomodo” de familias enteras, que hoy cobran del erario estatal, cuando antes sólo hacían declaraciones de crítica por el mal trabajo de las administraciones pasadas, cuando estaban en el gobierno los panistas o priistas.

Dependencias como la Secretaría de Gobierno, de Educación, de Salud, Del Trabajo Previsión Social y Productividad; Finanzas y Planeación; la de Infraestructura y Obras Públicas; Turismo y Cultura; Protección Civil; y hasta el Congreso local, se han convertido en agencias de colocación de los morenistas.

A pesar de las múltiples denuncias en medios de comunicación, apenas el 08 de marzo, la Contralora General del Estado, Leslie Garibo Puga, comentó que solo hay dos expedientes de queja –03/2019 para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 19/2019 para la Secretaría de Salud- tras el reconocimiento de los funcionarios que intentaron o emplean a sus familiares en la estructura de gobierno.

El caso más mediático fue el de la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles, quien contrató a su hija, Quetzalli Cárdenas Argüelles, como jefa del Departamento Jurídico en esta dependencia estatal.

La denuncia en medios de comunicación derivó en varias declaraciones contradictorias para salir del paso, tras la difusión de un video que se grabó en la reunión celebrada en el auditorio de la secretaría del Trabajo, localizada en la avenida Manuel Ávila Camacho, donde se hizo el anuncio, “Es mi hija y no por ser mi hija está ahí, sino porque es parte de esta transformación”, argumentó Guadalupe Argüelles.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró -el 05 de marzo- que Quetzalli Cárdenas nunca laboró en la Secretaría del Trabajo, “nosotros le hicimos la observación a tiempo para que no lo hiciera. No sucedió. Yo creo que estaba buscando apoyo de mucha confianza, pero por fortuna la advertencia fue a tiempo y no sucedió”.

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la titular de la Secretaría del Trabajo, aclaró que su hija solo participó en el proceso de entrega-recepción, pero nunca cobró en la nómina de la dependencia estatal. Hecho que se comprobó en el documento que es público en el portal de transparencia.

Ante la denuncia de nepotismo en la Secretaría del Trabajo, se especuló que más familiares de Guadalupe Argüelles, laboran en la dependencia estatal, entre ellos sus hermanos Jorge y Nahúm, así como Jonathan Antonio Martínez Zamora, supuesto yerno de la funcionaria estatal.

En el caso de Martínez Zamora es analista administrativo en la Unidad de Transparencia, con sueldo mensual de 22 mil 412 pesos, según los datos que son públicos en el portal de la dependencia.

SEV, agencia de colocación de diputados y subsecretarios

Otro caso que se denunció en los medios de comunicación, tras una entrevista con el subsecretario de Educación, Moisés Pérez Domínguez, es que él promovió y/o apoyó la contratación de sus familiares en dependencias como la Secretaría de Gobierno y la SEV, al integrar el proyecto de Nación.

El subsecretario Moisés Pérez Domínguez, confirmó que sus dos hermanos, Nicolás y Juan Carlos, trabajan en la Secretaría de Gobierno, y en la delegación de la Secretaría de Educación del Estado en Tantoyuca.

En el caso de la Secretaría de Gobierno aparece en el directorio de Política Regional, Nicolás Pérez Domínguez como encargado. Sin embargo, en la delegación de la SEV, se enlista a Sergio Hernández Cortés, como representante en Tantoyuca.

“No podemos negar a la familia, pero además mi familia es parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador”, dijo el subsecretario Pérez Domínguez. Se especuló que su sobrina Diana Lizeth Pérez, también apoya en la delegación, pero esos datos no se lograron corroborar, pues la nómina de la SEV no se ha actualizado.

El titular de la Secretaría de Educación, Roberto Zenyazen Escobar también incurrió en nepotismo al nombrar a Ángel Huerta Anzures, primo político, en la delegación de la SEV en Orizaba. El maestro fue removido el 07 de diciembre del 2018, siete días después de asumir el cargo, luego de que integrantes del Movimiento Magisterial se manifestaron por la falta administrativa. Se nombró en el cargo a Hugo Solano García.

El ex coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, Roberto Escobar Pérez, podría incurrir en tráfico de influencias, su esposa Liliana López Conrado es titular de la Unidad de Transparencia de la 65 Legislatura. Aparece en la nómina con un salario de 28 mil pesos.

En la coordinación de delegaciones de la Secretaría de Educación se nombró a Adrián Mora Montoya, quien está relacionado con Claudia Lizbeth Mota Rodríguez, enlace administrativo y de Arantza Evelyn Mota Rodríguez, Enlace Institucional de la Secretaría de Educación. Las dos son sus sobrinas.

El 24 de enero, se emitió un comunicado en el que se informa sobre los cambios en la delegación de la SEV en Veracruz, en el documento aparecen los nombres de las dos jóvenes, sin embargo, el apellido Mota se abrevia con la letra M.

Sefiplan, cueva para primos e hijos de políticos de primer nivel

En el caso de la dependencia encargada del manejo de los recursos públicos el primero que se denunció en los medios, y que podría configurar el tráfico de influencias, fue el nombramiento de José Manuel Pozos del Ángel como Subsecretario de Planeación de Sefiplan.

Su papá el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro se dijo orgulloso de su hijo, quien forma parte de la estructura de gobierno, “prefiero ver a mi hijo trabajando, que a mi hijo cobrando un sueldo o haciendo cosas indebidas”.

La Contralora General, Lesli Garibo Puga, no descartó una investigación del caso, sin embargo, se hace necesario que se presente una queja ciudadana para iniciar un expediente del caso.

En la Sefiplan trabaja Eleazar Guerrero Pérez, quien aparece en la nómina como subsecretario de Finanzas y Administración con un salario de 53 mil 543 pesos mensuales. Información extraoficial señala que Guerrero Pérez es primo político del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El funcionario, que en otro momento fue vinculado al PRI y quien se encargó del proceso entrega-recepción, logró el acomodo de su hijo Eleazar Guerrero Barrera como director general de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Nitzia Araceli Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para la Familia (DIF), en los dos casos aparecen en el directorio de las dependencias.

Titular de SIOP es recomendado

En la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se nombró a Elio Hernández Gutiérrez. Tras su nominación salió a relucir su parentesco con la diputada federal Dorheny García Cayetano-su cuñada- quien lo recomendó en el cargo.

La pareja de Diego Castañeda Aburto y Elisa Ponce Pérez también lograron el acomodo en la estructura de gobierno, el primero es Subsecretario de la Secretaría de Gobierno. Ponce Pérez aparece en el directorio de la Secretaría del Trabajo, como Directora del Servicio Nacional de Empleo.

Familia Galindo en nómina del Estado y el Congreso

El más reciente escándalo de nepotismo y tráfico de influencia se relaciona con la diputada local Rosalinda Galindo Silva, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso.

Ella es esposa de Juan de Dios Alvarado García, regidor del Ayuntamiento de Xalapa. Medios de comunicación reportan que sus hijas Nadia y Katia trabajan en la Secretaría de Turismo y que sus hermanos Esperanza y Rafael en RTV y la Contraloría General. En algunos casos la nómina no está actualizada -Sectur y Radio Televisión- y en la CGE no aparece ese nombre en el directorio.

Se logró corroborar que su hermano Héctor Silva Galindo, aparece en la nómina de la Secretaría del Trabajo como encargado de Proyectos de Productividad; Jorge Ignacio Aguilar Figueroa, cuñado de la legisladora, cobra en el Congreso local como su asistente, al mes recibe 15 mil pesos.

Otra diputada federal que aprovechó sus relaciones públicas es Dulce María Corina Villegas Guarneros, la representante del distrito XV. Su cuñado, Francisco Rodríguez Carrera, es el titular de la oficina de Registro Público de la propiedad en Orizaba.

Su papá es Regidor Primero de Rio Blanco, Luis Isaías Villegas Caballero; Mirna Laura Villegas Guarneros, su hermana, es asesora del regidor José Luis Librado en Camerino Z. Mendoza

Sesver, oficina alterna de la familia Ramos

Ramos Alor también emplea a familiares, aunque lo niega

En el caso de la Secretaría de Salud, y su titular Roberto Ramos Alor, se difundió una lista de al menos siete familiares que se incorporaron a la nómina de la dependencia. Al revisar el directorio de Sesver se logró corroborar que la Administradora del Hospital General Oluta-Acayucan es Regina Córdoba Díaz; y como responsable de Sanidad Internacional y Comercio Exterior de la Jurisdicción Sanitaria No. XI – Coatzacoalcos, Marco Antonio Saviñón Ramos. Los dos, se especula, son sus sobrinos.

En su momento Roberto Ramos Alor negó las acusaciones de dar nombramientos a sus familiares en los nosocomios. Acusó que "emisarios del pasado" recurren a "mercenarios" de los medios de comunicación para "socavar" el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

