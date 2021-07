Negocia obispo de Chilpancingo liberación de 5 secuestrados

CHILPANCINGO.- A petición de cuatro familias de víctimas de secuestro, el obispo Salvador Rangel Mendoza gestiona la liberación de cuatro personas secuestradas; cuatro en Chilapa y una en Chilpancingo; uno más ya fue liberado con su intervención.

También lee: Amenazan y obligan a sacerdotes a oficiar misas en Guerrero

La semana pasada, la Fiscalía General de Guerrero reportó la desaparición en Chilapa de Amadeo Melchor Bautista, de 29 años, a quien se vio por última vez el 8 de junio; Nancy Paola Escobar Leonardo, de 28 años, a quien se vio por última vez el 20 de junio; Iván Alexander Dircio Nava, de 16 años, a quien se vio por última vez el 15 de junio, y José de Jesús Giles Salazar, a quien se vio por última vez el 8 de junio.

En entrevista con El Sur, el obispo Rangel Mendoza admitió que ya interviene para que se libere a estas cuatro personas. "Estoy tratando de ver cómo se les puede ayudar".

Recientemente, agregó, también intervino para que liberaran a una víctima más de secuestro.

Estamos mandando recaditos, sobre todo para saber qué grupo los secuestró, no sabemos todavía, nos lo imaginamos, pero no estamos seguros

Reconoció que hasta este lunes no sabía si quiénes los tienen están pidiendo rescate. "Apenas estoy investigando, a ver dónde los tienen y quién los tiene. Yo ya más o menos tengo alguna pista, pero no lo puedo decir ahorita".

También dijo que no sabe si los tienen vivos todavía.

De acuerdo con el prelado, en estos secuestros estarían involucrados distintos grupos delincuenciales.

"Es distinto el grupo que tiene a los otros cuatro, no puedo decir qué grupos, si no, se me echan encima".

UNA QUINTA VÍCTIMA

Rangel Mendoza añadió que hay otro que fue secuestrado recientemente en Chilpancingo, de quien no sabe si está vivo o no, pues no han pedido rescate.

Pero aseguró que también "estoy un poquito metido en eso", dijo en referencia que está participando para saber dónde está.

El religioso dijo que está interviniendo a petición de los familiares. "Me han ido a ver, me han buscado para ver si es posible, si se puede hacer algo".

Yo ya le encontré el hilo, el problema es que no se puede decir ni hacer gran cosa, ese es el gran problema que tenemos

Con respecto a lo que dijo en su informe el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en el país solamente hay tres cárteles, el obispo respondió: "que se informen bien, simplemente en Guerrero, en la Costa Grande ¿cuántos hay?, aquí, en el área que me toca a mí, ya se redujeron un poquito, por lo menos habrá unos tres, o cuatro yo creo, ¿más los que están en Iguala, cuántos son? ¿y los que están en Tetipac y Taxco, que?, cuestionó.

rst