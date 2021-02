“Necesito una copita en la noche para sobrellevar el encierro”

“Afuera te espera el virus, quedate en casa”, dice una de las varias mantas que colocó la alcaldía Iztapalapa en su demarcación para que la cadena de contagio por coronavirus no crezca en la Ciudad de México, considerado foco rojo a nivel nacional. ¿Entonces por qué estoy en medio del tráfico? Una palabra que salió de mi vocabulario desde hace un mes cuando la pandemia se hizo oficial en México. No entiendo. Tres kilómetros a vuelta de rueda en el Eje 5 previo al cruce con periférico. ¿Será que la quincena es inmune al covid-19 y se ríe en su cara, restregándole que, siempre, el dinero será más fuerte que la enfermedad?

Logro llegar al super ubicado dentro del centro comercial que cerró la autoridad hace dos semanas.

La plaza, literalmente, luce abandonada; los taxistas hacen fila bajo el sol, pero de ahí no pasan. La ausencia de visitantes es aprovechada por los administradores, por eso hay gente dando mantenimiento a las escaleras eléctricas; mientras que en otros puntos, algunos albañiles dan mantenimiento al drenaje.

Personal de seguridad me alcanza en la entrada. Preguntan a dónde voy; al super, le respondo; se me permite el paso. Por ser una tienda pequeña, somos menos de 20 los que estamos dentro y no es broma. La gente lleva en sus carritos despensa, alimentos enlatados, igual que el día en que se anunció la fase uno de esta pandemia que alteró la vida mundial. No es casualidad que luego de surtir comida la siguiente escala sea en área de botanas y licores. Un hombre, en evidente monologo consigo mismo, no decide aún qué es mejor llevar, si brandy o tequila.

-El precio es lo que reviso -comenta-. Es que lo del encierro no esta tan fácil. Hace rato estaba en video chat con unos amigos y uno dijo en tono de broma que fuéramos por unos tragos; y le tome la palabra, dice en tono de broma.

-¿Si siente que necesita un poco de alcohol entre el calor y el encierro?, pregunto.

-Mira, vivo solo y como muchos ahora, trabajo en casa. Me levanto a las siete, entraba a trabajar a las ocho y media de la mañana. Así que sigo mi rutina y a esa hora ya estoy en la computadora, trabajando entre video conferencias con el jefe o clientes. Llevo tres semanas sin rasurarme y no soy el único; así como me ves de short y sandalias, así trabajo en este momento; pero vi que no soy el único, mi jefe y algunos clientes andan igual, con barba.

Pero él, no solo luce barbón, sino también algo desaliñado pues no se ha cortado el cabello, obviamente, porque el cierre de negocios como estéticas.

-Debe ser cómodo dejar de rasurarse ¿lo extraña?

-En realidad no, pero me he dado cuenta que trabajar en casa es más pesado que en oficina. Los jefes creen que por estar en casa encerrado por el coronavirus, estas disponible las 24 horas; y no es así. El encierro también cansa y necesitas despejarte, pero no con más trabajo. Por eso a las seis de la tarde, que era mi horario de salida, ya no contesto el teléfono.

-¿Y luego viene el alcohol?

-Así es, una copita en la noche para sobrellevar el encierro más que el calor.

Sigo mi camino. El anaquel de cerveza está vacío, lo único que hay son decenas de six-pack de “Barrilito” la marca que no es líder en el mercado; pero que en momentos de pandemia y tardes calurosas de 30 grados, el cliente lleva con resignación. Todo tiene una explicación: tras el anuncio de Heineken para cerrar sus plantas por ser un producto innecesario frente a la pandemia, hoy atravesamos por un momentáneo desabasto de cerveza. He ahí por qué hombres y mujeres se toman su tiempo frente al anaquel de vinos y licores, para elegir una botella cuyo precio oscila entre 100 y 500 pesos.

-¡Llevemos tequila!, sugiere una hermana a otra, tratando de llegar a un acuerdo en su elección.

-¿Vas a tener fiesta?, le pregunto.

-¡Nombre! Ojalá… Es solo un traguito para relajarnos antes de dormir, para desestresarnos del encierro de no poder salir como antes. No podré salir, pero al menos me quedo dormida -y sonríe-

-Es cierto -dice la esposa de un hombre que aún no decide qué llevar, y mientras eso sucede ella se une a nuestra plática-. No es tanto para emborracharnos, pero si de vez en vez una copita para hacer más llevadera esta pandemia.

¿Debo, puedo rebatirla en estos momentos? ¿Cuando no hay gimnasios para sacar el estrés con ejercicio y no es lógico salir a ejercitarse en la calle? Mmmmmm…. Me vista se distrae con el pasillo de botanas y ese pensamiento se va… ¿Tequila con botana? Quizás seremos muchos los que regresemos rodando al trabajo cuando se acabe esta #cuarentenamundial, si es que alguna vez termina. Muchos artículos dicen que el #coronavirus, llegó para quedarse y que deberemos hacernos a la idea de aprender a convivir con el. Y en eso estoy cuando una bolsa de papas y otra de surtido botanero intentan convencerme de cuál es mejor que otra.

Empleados de la marca líder en estos productos no llenan, retacan a más no poder el anaquel de casi cuatro metros de largo y tres de alto con todos sus productos.

-¿Y qué tal la venta?, pregunto.

-¡Afortunadamente bien! Dice con alivio.

-Bueno, al menos no toda la economía está en la calle y esa es una buena noticia ¿no?

-¿Sabe cuánto vendimos en el último mes? -me responde-, solo en esta sucursal vendimos un 250 por ciento más de lo que regularmente surtimos.

Sin palabras. Así me quedo. Confirmado que el alcohol y la botana, parecen ser los mejores amigos de esta pandemia que para muchos, ha sido sinónimo de laaaaaargas vacaciones.

Recorrer en quincena los pasillos silenciosos de dos plazas comerciales (pues están una junto a la otra) resulta todo un shock. El bullicio y las filas para comprar helados han muerto; el estacionamiento -sea abierto o subterráneo- es un cementerio. Casi todo se encuentra cerrado; metros y metros de cintas amarillas (sí, de esas que miras en la televisión cuando hay un homicidio y te prohíben el paso) te dicen “hasta aquí llegaste”. Solo puedes acceder a bancos, tiendas de telefonía, golosinas, comida rápida para llevar, donas, café, pan dulce y claro, el super. Sí, hay fila en la tienda de servicios para celulares; obvio, es negocio prioritario. Escribir de lejos, hablar a distancia, es en este momento el único consuelo para saber que uno sigue vivo estando lejos de los demás.

Tres perros tristes conviven con la empleada de una tienda de mascotas; de aquí a junio seguirán ahí, a menos que alguien se apiade de ellos y decida darles vida propia en su casa. Pese a los rondines de policía que vigilan ambos centros comerciales vacíos, la desconfianza prevalece; es por eso que algunas tiendas de ropa y zapatos no solo cerraron sus puertas, sino que también sacaron la totalidad de su mercancía. Es lógico; hacer frente al segundo trimestre del año sin ventas, no les permite darse el lujo de dejarla ahí, bajo llave, arriesgándose a un probable robo de mercancía.

De vuelta a la calle, no todos los negocios aledaños lucen cerrados. Mecánicos, hojalateros, estéticas, una tienda de telas, refaccionarias: hay todavía quien entendió los “exhortos” del gobierno federal y capitalino, en llamados a misa. De nuevo, el dinero se ríe en la cara del covid-19. Tres mil 722 negocios visitados y cerrados, o al menos, eso dicen los comunicados de prensa del Instituto de Verificacioìn Administrativa (INVEA). No importa, mientras pasan un día y otro jugando al “ahí viene el lobo, ahí viene el lobo”, me topo con discreto letrero en una estética: “Cerramos por la pandemia, solo atendemos por citas, llama al número tal y tal”. Mientras tanto, la fase tres del coronavirus está a punto de tocar nuestra puerta con 486 muertos y 6 mil 297 contagiados.

-Me contó una clienta que trabaja en un hospital que lo del virus no es cierto porque ella no ha visto ningún muerto, me cuenta doña Estela mientras me despacha un kilo de arroz rojo en su cocina económica.

-No entendí, le digo.

-Sí, que dice mi clienta que lo del virus es puro cuento porque en el hospital donde ella esta, no ha visto ningún muerto.

-¿Y en qué hospital esta ella? ¿En qué área labora?

-No pues no me dijo…

-¿Y usted necesita ver al muerto en el ataúd para creer que esto es cierto? ¿Y los muertos de España, Italia?

-Ahhhh, es que yo me la paso todo el día aquí y no veo noticias…