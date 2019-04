Necesario desterrar la simulación del PRI: José Narro

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 11/04/2019 12:26 p.m.

En el PRI debe haber congruencia y para ello es necesario desterrar de ese instituto político la simulación, dijo de visita en Morelos, donde se reunirá con militantes el aspirante a la dirigencia nacional del PRI, José Narro Robles.

"Todo esto con una cosa, desterrar la simulación. En el partido ha habido y hay simulación y la sociedad está cansada de eso, tiene que haber congruencia, que es el antídoto y es lo contrario a esa simulación", expresó el exrector de la UNAM.

En un restaurante del centro de Cuernavaca, Narro Robles insistió en decir que el Tricolor debe transformarse si es que quiere permanecer en las contiendas electorales.

"El partido debe transformarse para poder seguir en la contienda, en las contiendas, tanto electorales, como sobre todo en la búsqueda de las posiciones para contribuir al desarrollo de México"

Para ello, el exsecretario de Salud enlistó algunos de los puntos que deberían, desde su punto de vista, formar parte de esa transformación del PRI.

Lo primero, dijo, es elaborar un diagnóstico de la situación real que enfrenta el Tricolor.

"El partido tiene que vivir un periodo de reconciliación interna. Yo mentiría si les dijera que todo es miel sobre hojuelas, que todo está perfecto, que nadie se queja, no, no es cierto, que no hay divisiones, no, no es cierto, pero lo que tenemos que hacer es analizar qué nos pasó y tener ese proceso interno de reconciliación, en unidad.

"El debate, la discusión en unidad y hacerlo con toda apertura, con toda claridad, pero buscando la inclusión, unidad que quiere decir respeto a la pluralidad, a las diferencias, que quiere decir inclusión, que quiere decir tolerancia, uso de los argumentos, la información que nos permita tener el diagnóstico", expresó.

El segundo punto, dijo, es la búsqueda de un reencuentro con la sociedad pues en ningún sistema democrático el voto de la militancia alcanza para ganar elecciones.

El tercer punto es el regreso a la militancia.

"Tenemos que regresar a la militancia, tenemos que asegurarnos que entre la dirigencia y la militancia no exista un abismo, como se ha dado, hablándolo con toda claridad", expresó.

El cuarto punto, planteó, es que el PRI recupere sus banderas que le dieron sentido como partido político.

"Que fueron parte del proceso de desarrollo del País, la política social, los temas que están ahí, la economía sí, pero no nada más para vigilar la macroeconomía. Finanzas públicas sí, por supuesto porque se tiene que ser responsable, pero los recursos que se requieren para la salud, para la educación, para asegurarnos que tenemos mejores viviendas, mejores servicios, agua potable, drenaje, alumbrado, banquetas, mejores posibilidades para desarrollar a las capacidades de las personas y de las comunidades", dijo.

