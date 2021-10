Nayeli, niña chiapaneca desaparecida hace 11 meses, presunta víctima de trata

Hace unos días estaba reunido con el fiscal de esa instancia, cuando en eso entra un hombre y dice que ya había aparecido mi niña; de ahí entra mi hija mayor y después mi esposa y me confirman el asunto: que Nayeli estaba afuera; no lo creíamos, pero sí fue real (...) me dijeron que mi niña estaba bien maquillada, con pestañas postizas